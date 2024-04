Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is Lewis Hamilton nog wel gemotiveerd om in 2024 bij de Silver Arrows te presteren en weet de Oostenrijker ook dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn toekomstige nieuwe werkgever - Ferrari - niet in de gaten houdt en Mercedes kritisch op zichzelf moet zijn nu het in 2024 weer niet volgens plan gaat.

Voor het derde seizoen op rij is George Russell comfortabeler in de auto van Mercedes, dit jaar de W14, dan Hamilton. Met de overstap naar Ferrari in het achterhoofd vragen mensen zich af of de Brit nog wel gemotiveerd is in 2024. Wolff zegt in gesprek met Motorsport.com dat dit wel het geval is en hij niks merkt. "Ik denk dat de coureurs super zijn in deze hele opzet, want Lewis [Hamilton] is zo goed als maar kan. Hij zit duidelijk in een situatie waarin het aan de ene kant super frustrerend is om te zien dat we het niet voor elkaar krijgen." Wolff is realistisch, maar denkt te weten dat Hamilton niet al te veel bezig is met de goede prestaties van Ferrari in 2024. "Aan de andere kant kijk je naar de overkant [Ferrari]. Het is best goed wat daar gebeurt. Maar dat is vandaag niet zijn hoofdprioriteit. George [Russell] is gewoon een vechter en hij blijft erin en hij weet dat dat zijn plek is. Dus we moeten dit oplossen."

Kritisch zijn volgens Wolff belangrijk

Wolff is van mening dat Mercedes niet naar andere of naar de regelgeving moet kijken om een verklaring te vinden waarom het Mercedes in het huidige tijdperk, dat in 2022 begon, nog niet is gelukt het juiste concept te vinden. Volgens de Oostenrijkse teambaas moet de verklaring bij het team zelf gezocht worden. "Je moet altijd naar ons kijken zoals ik naar mezelf moet kijken. Wat is er aan de hand? Waarom lukt het ons niet? We zijn mensen. De gegevens nemen geen beslissingen. Mensen doen dat. Dus we stoppen niet. Ik zit hier niet stil te staan. Integendeel, ik denk na over wat we nog meer moeten doen en hoe we kunnen pushen."

Wolff past manier van communiceren aan

Wolff is meestal open tegenover de media en zijn personeel, maar weet ook dat - gezien de huidige situatie - hij wellicht een andere aanpak nodig heeft. "Als Oostenrijker dragen we ons hart op onze mouw en zien we de dingen heel direct. Een Oostenrijker zegt: 'Dat is echt shit'. Een Brit zou zeggen: 'Dat is interessant'. Dus ik moest mijn manier van communiceren aanpassen om niet nog meer druk in het team te creëren, want dat zou ons breken. Het is niet omdat we het niet proberen dat we niet competitief zijn. Dus ik ben liever behulpzaam en aanmoedigend en zeg: 'Dat is interessant'."

