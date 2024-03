Charles Leclerc vertelt dat hij een aantal maanden geleden al op de hoogte was van de mogelijkheid dat Lewis Hamilton zich vanaf het seizoen van 2025 bij het Formule 1-team van Ferrari zou voegen.

Lewis Hamilton en Ferrari zorgde afgelopen winter voor een golf van verbazing in het Formule 1-landschap. Uit het niets werd het nieuws bekend dat de zevenvoudig wereldkampioen eind 2024 bij Mercedes zal vertrekken, om in de herfstdagen van zijn carrière een nieuw avontuur bij Ferrari aan te gaan. De 39-jarige coureur zal bij de Italiaanse grootmacht plaatsnemen naast Charles Leclerc, wat betekent dat Carlos Sainz op zoek moet naar een nieuwe werkgever. Kijkend naar zijn recente performance, zal er echter ongetwijfeld interesse zijn in de Spanjaard.

Hamilton naar Ferrari

Het nieuws dat Hamilton na elf jaar en zes wereldkampioenschappen bij Mercedes vertrekt, was op zichzelf al een grote verrassing. Maar het feit dat de Brit vrij recent - de zomer van 2023 - nog een contractverlening bij Mercedes voor twee jaar tekende, maakte het extra onverwacht. Hamilton sprak destijds de woorden uit dat hij zijn loopbaan bij de Zilverpijlen af wilde sluiten, waarmee er een eind kwam aan het gespeculeerd over de toekomst van de coureur uit Stevenage.

Leclerc wist meer

Uit een opvallende uitspraak van Leclerc lijkt echter opgemaakt te kunnen worden dat er op de achtergrond al langer wat speelde: "Ik wist al een aantal maanden dat het een mogelijkheid was", vertelt de Monegask tegenover Fox Sports Australia. "Het was natuurlijk nog steeds een verrassing dat er een kans was dat het ging gebeuren. Ik heb een geweldige relatie en goede jaren met Carlos gehad. Voor het team waren het echter ook lastige jaren, omdat de performance niet zo goed was als gehoopt. We hebben een goede samenwerking en ik kijk uit naar dit laatste seizoen. De komst van Lewis is een geweldige uitdaging voor mij."

