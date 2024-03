Mercedes-teambaas Toto Wolff blikt terug op het moment dat hij van Lewis Hamilton te horen kreeg dat hij de Duitse renstal zal verruilen voor Ferrari. Hoewel Wolff het merendeel van het succes met Hamilton heeft gehad, is hij bij Fox Sports Australië niet rouwig om het vertrek van de zevenvoudig kampioen.

Halverwege het 2023-seizoen verlengde Hamilton zijn contract bij Mercedes en hoewel hij had ingezet op een lange verbintenis, kwam Mercedes met een zogeheten 1 plus 1-deal. Daarmee konden beide partijen hun contract opzeggen na één jaar of het nog met één jaar verlengen. Hamilton had tijdens de winterstop met Ferrari een deal uitgewerkt en dus wordt het tweede jaar van het contract niet uitgezeten.

'Hij moet zichzelf uitvinden'

Wolff heeft veel succes samen met Hamilton gekend, maar heeft ook geen moeite met een vertrek. "Nee, helemaal niet. Ik denk dat sportmensen een beperkte houdbaarheid hebben wanneer ze op het hoogtepunt van hun prestaties zijn." Coureurs moeten in zijn ogen vooral profiteren als ze in hun prime zitten. "Ze moeten het doen en het is die beperkte hoeveelheid tijd waarin je zoveel mogelijk races wilt winnen en zoveel mogelijk wilt verdienen en daarom begrijp ik dat hij zegt dat hij een andere weg in moet slaan, dat hij zichzelf opnieuw moet uitvinden."

'Kan hem niet eens in rood voorstellen'

Uiteindelijk wordt Hamilton een pijler van één van de grote concurrenten en dat betekent dat Wolff hem simpelweg wil gaan verslaan. "Ik hoop dat we hem verslaan op de baan. En we kunnen tegelijkertijd een nieuwe route inslaan met nog een nieuwe coureur naast George." Tegelijkertijd moet Wolff ook nog even wennen aan het idee van Hamilton in het Ferrari-rood. "Ik denk dat ik me hem niet echt kan voorstellen in het rood. Ik denk niet dat het bij hem past, maar ik denk dat die foto interessant wordt. En toen zei ik tegen hem: je moet je echt onze achtervleugel voorstellen, want dat is het perspectief dat je gaat hebben."

