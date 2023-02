Vincent Bruins

Christian Horner vertrouwt erop dat Red Bull Racing binnen de limiet van het budget is gebleven afgelopen seizoen, maar de teambaas waarschuwt dat je er nooit 100% zeker van kunt zijn. Hij denkt sowieso minder geld te hebben besteed dan Ferrari en Mercedes in 2022.

Red Bull en de FIA bereikten afgelopen oktober een accepted breach agreement (ABA) inzake de overschrijding van het budgetplafond in 2021. De Oostenrijkse renstal kreeg een geldboete van zeven miljoen dollar en zal voor een periode van twaalf maanden tien procent moeten inleveren qua testtijd op aerodynamisch gebied.

Minder ontwikkeling, minder schade

"Je kunt er nooit 100% zeker van zijn," vertelde Horner in een interview met Auto Motor und Sport over of hij al wist of Red Bull binnen het budget is gebleven afgelopen seizoen. "2021 was het eerste jaar van de ontwikkeling [van de auto's] aan de hand van zeer ingewikkelde technische reglementen. We vertrouwen erop dat we binnen de limiet zijn gebleven in 2022. De ontwikkeling die we deden, en de schade van crashes die we hadden, waren allebei veel minder vergeleken met onze twee rivalen," zei hij doelend op Ferrari en Mercedes. "Totdat je het certificaat krijgt, weet je het nooit 100% zeker. Ik zou echt heel verbaasd zijn, als we niet binnen de limiet zijn gebleven."

Bevestiging in juni of juli

"Op dat moment was 80% van het seizoen al voorbij," legde Horner uit over het feit dat Red Bull eigenlijk niet meer van plan kon veranderen, toen hen werd verteld door de FIA dat ze het budgetplafond hadden overschreden. "Er waren een aantal factoren die maar één keer voor zouden komen betreffende personeel en verzuimkosten die alleen maar gingen over 2021, dus als je dat weglaat en het aanpast net als de andere onderwerpen die aan het licht kwamen, dan denk ik dat we blij kunnen zijn met wat we hebben gestuurd [over het budget naar de FIA]. Maar goed, zoals ik zei, totdat je echt bevestiging hebt gekregen van de FIA, weet je het nooit 100% zeker." Horner hoopt dat de FIA een aantal maanden eerder kan aangeven of teams het budgetplafond hebben overschreden: "Ik hoop eerder dan oktober. Ik denk dat juni of juli een realistisch doel is."

