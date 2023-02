Vincent Bruins

Max Verstappen verheugt zich op de drie Grands Prix die dit jaar in de Verenigde Staten zullen worden verreden. De tweevoudig wereldkampioen is benieuwd hoe het Formule 1-weekend in Las Vegas zal zijn. Iedereen die hij heeft gesproken, heeft aangegeven ernaartoe te willen gaan.

Na de race op Indianapolis in 2007 zat de Verenigde Staten een aantal jaren zonder Formule 1-race. Dat veranderde toen de United States Grand Prix op de kalender kwam in 2012. Naast de race op Circuit of the Americas kwam ook Miami op de kalender te staan vorig jaar. De nieuwste Grand Prix in de koningsklasse zal worden verreden op de straten van Las Vegas aankomende november.

Las Vegas

"We zijn aan het groeien, de Verenigde Staten is een enorm land. Het is volgens mij een zeer belangrijke markt voor de gehele Formule 1," zei Verstappen tegenover CNN. "Ik kijk ernaar uit om op de drie verschillende circuits te rijden. [In Las Vegas] gaat het vooral om de gekte dat het met zich meebrengt. Iedereen die ik spreek, wil daarnaartoe gaan. Het gaat dus volgens mij een erg drukke Grand Prix worden. Iedereen verwacht er heel veel van. Ik hoop dat het een leuk weekend wordt."

COTA en Miami

"Ze zijn allemaal heel anders," antwoordde Verstappen op de vraag of hij tussen Circuit of the Americas en Miami een favoriet heeft. "Miami is een stratencircuit en Austin is meer een 'echte' baan. Persoonlijk hou ik meer van de traditionele circuits, maar beiden brengen eigen uitdagingen met zich mee. Gelukkig maakte ik goede weekenden mee op beide banen. Dat maakt het al meteen een betere ervaring." In Miami wist Verstappen de Ferrari's te verslaan om de zege te pakken. Ook won hij in Texas waar Red Bull de constructeurstitel pakte.

