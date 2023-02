Vincent Bruins

Christian Horner is van mening dat er een jong, competitief talent uit de Verenigde Staten moet komen. Hij hoopt dat er ergens een Amerikaanse versie van Max Verstappen is. De teambaas van Red Bull Racing denkt dat debutant Logan Sargeant niet veel van zijn talent zal kunnen laten zien bij Williams.

Sargeant maakt aankomend seizoen zijn debuut in de Formule 1. Hij is dan de eerste Amerikaanse coureur in de koningsklasse sinds Alexander Rossi die in 2015 uitkwam bij Manor Marussia voor vijf Grands Prix. De laatste Amerikaan die een volledig seizoen heeft gereden was Scott Speed bij Toro Rosso, wat we tegenwoordig kennen als AlphaTauri, in 2006.

Het Alonso- en Pérez-effect

"Stel je voor dat er een Amerikaanse Max Verstappen is," begon Horner tegenover de New York Post. "Wat we nodig hebben is een jonge, getalenteerde, competitieve, Amerikaanse coureur." Horner is blij dat Sargeant op de grid zal staan aankomend seizoen, maar vindt het jammer dat hij weinig zal kunnen laten zien bij Williams. "Het is geweldig om hem hier te hebben en hij is een getalenteerde jonge gast, maar hij is gelimiteerd in wat hij kan doen. Het probleem is, als je veertiende of vijftiende finisht, daar trek je geen aandacht mee. Ik denk dat als hij vooraan zou vechten met een competitieve auto, dan zal je hetzelfde effect hebben als Fernando [Alonso] in Spanje of Checo [Pérez] in Mexico.

Interesse

"Dat is dus wat we nodig hebben: een Amerikaanse coureur die vecht voor overwinningen en wereldtitels," zo sloot Horner af. Hij gelooft dat het op een gegeven moment wel zal gebeuren, maar het is belangrijk dat "er genoeg mensen geïnteresseerd raken in de sport om de wil te creëren dat er in deelgenomen wordt" vanaf de juniorkampioenschappen. Sargeant kijkt hoe dan ook uit naar zijn debuutseizoen in de koningsklasse. "Om drie thuisraces te hebben is niet iets wat velen, of überhaupt wie dan ook, hebben kunnen zeggen, dus ik verheug me erop om van al die momenten te gaan genieten," vertelde hij bij de launch van de Williams FW45.

