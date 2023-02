Vincent Bruins

Zondag 19 februari 2023 10:36

Jamie Chadwick zal aankomend seizoen racen in de Indy NXT, als het ware de Formule 2 van de IndyCar Series. Daar zal de drievoudig W Series-kampioen uitkomen voor het team van Andretti Autosport. Het is nog steeds haar doel om in de Formule 1 terecht te komen, maar ook zou ze graag een keer in IndyCar willen racen.

Chadwick won het British GT-kampioenschap in 2015, voordat ze de overstap maakte naar de formulewagens. Ze pakte de titel in de MRF Challenge en domineerde elk seizoen van de W Series sinds 2019. In 2020 trad ze toe tot de Williams Driver Academy. Nu begint ze aan een nieuw avontuur in de Verenigde Staten.

IndyCar en F1

"F1 is zeker nog altijd het doel en ik onderhoud de relatie met Williams dit jaar," begon de 24-jarige Brit tegenover Feeder Series. "Het is een relatie voor de lange termijn die ik echt heel erg waardeer." Chadwick hoopt dat meer IndyCar-coureurs de kans krijgen in de Formule 1 en andersom: "Ik zie het allemaal niet zo zwart-wit, want je hebt IndyCar in Amerika en dan heb je F1 in Europa. Ik zie zeker de mogelijkheid dat er een cross-over komt, voor alle coureurs eigenlijk, zelfs in IndyCar. Ik zou graag zien dat er kansen komen voor die coureurs om over te stappen naar de Formule 1 en mogelijk ook vice versa. Van mijn kant ben ik flexibel. Mijn ultieme focus is om gewoon succes te hebben, waar ik dan ook in race. Op dit moment ligt die focus bij Indy NXT, maar we zullen het zien in de toekomst. Ik heb natuurlijk ook het doel om in IndyCar te racen en als de kans zich voordoet, zou ik ook graag in de Formule 1 willen rijden. Er moet echter nog veel bereikt worden, voordat er zelfs over gesproken kan worden."

Banden

"Volgens mij zullen de Firestones een goede stap vooruit zijn op het gebied van prestaties, rondetijd en grip in het algemeen," legde Chadwick uit over de banden in Indy NXT. Het kampioenschap zal namelijk het rubber van Cooper Tires verruilen voor Firestone, dezelfde bandenfabrikant als in IndyCar. "Wat me verraste bij de Cooper is hoeveel de auto beweegt. Aan de ene kant ging de band lang mee, maar je hebt niet echt de prestaties of grip die de Firestone momenteel wel heeft. We hebben nog maar een paar dagen voor de eerste race, dus het wordt een sprong in het diepe voor iedereen om zoveel mogelijk te leren van de nieuwe band."

