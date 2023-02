Vincent Bruins

Zaterdag 18 februari 2023 11:34 - Laatste update: 11:34

Williams kondigde afgelopen november het besluit aan om Nicholas Latifi de laan uit te sturen om ruimte te maken voor de jonge Amerikaan Logan Sargeant. Dit zal het Formule 1-team commercieel gezien aantrekkelijker maken op de markt in de Verenigde Staten. De renstal waarvan James Vowles nu de teambaas is, zal de centen van Latifi waarschijnlijk dus niet missen.

Latifi bracht veel geld met zich mee door steun van koffiebrander Lavazza en investeringsvennootschap Sofina. James Bower, commercieel directeur van Williams, legt uit waarom het team zich nu op een sterkere positie bevindt dan de afgelopen jaren.

Artikel gaat verder onder video

Verloren inkomsten

"Er is de perceptie dat we inkomsten zijn verloren door recente veranderingen. Er is een perceptie, maar de realiteit is iets anders," begon Bower tegenover Autosport. "We staan aan het begin van samenwerkingen met een aantal nieuwe partners naarmate we het seizoen ingaan. Ik denk dat we ons dus in een sterkere positie bevinden dan waar het team zich de afgelopen jaren in bevond. We zijn ambitieus en agressief met de manier waarop we in de markt staan en hoe we investeren in bouwen op de Williams-naam. Het is natuurlijk geweldig om Gulf als onderdeel van het commercieel portfolio te hebben voor dit avontuur."

OOK INTERESSANT: Kan Albon bij Williams in 2023 Red Bull definitief achter zich laten?

Amerika

"We hebben zelfs al een kantoor in Amerika, in New York," vertelde Bower over de toegenomen interesse van de Amerikaanse markt nu Logan Sargeant voor het team zal uitkomen. "We hebben een groot team in dat kantoor dat zich bezighoudt met de betrokkenheid van fans. Dat wordt geleid door de voormalige senior vicevoorzitter van fan engagement van de NFL [National Football League] met een aantal Amerikaanse sportmarketingspecialisten in het team. We investeren in activiteiten voor de fans bij de Grands Prix in the VS en activa die we op de markt hebben. Dus als die samenkomen en dan met Logan erbij en ook nog Jamie Chadwick uit onze academy, die mee zal doen aan Indy NXT [kampioenschap onder IndyCar], dan wordt er zo een soort zwaartepunt gebouwd dat ons commercieel gezien zal helpen."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)