Vincent Bruins

Zondag 19 februari 2023 09:44

Mercedes trok afgelopen woensdag het doek van de W14-bolide waarmee Lewis Hamilton en George Russell op jacht zullen gaan op de wereldtitels. Mike Elliott, de technisch directeur van de Duitse renstal, gaat echter niet zonder zorgen de wintertest in Bahrein in. Hij is van mening dat drie dagen te weinig tijd is om bepaalde problemen te kunnen onderzoeken.

Het team dat onder leiding staat van Toto Wolff, maakte vorig jaar zijn slechtste seizoen mee sinds 2013. Het lukte niet om de constructeurstitel succesvol te verdedigen en alleen Russell wist slechts één Grand Prix te winnen. Door problemen met de W13 aan het begin van 2022 liep Mercedes constant achter de feiten aan. Het team gaat met de gloednieuwe W14 met veel vertrouwen het seizoen van 2023 in, maar Elliott zit er wel mee dat er maar weinig kilometers gemaakt kunnen worden tijdens de wintertest.

Artikel gaat verder onder video

Auto's te betrouwbaar

"Vorig jaar lukte het ons niet echt om de problemen met de balans van de auto op te lossen," legde Elliott uit. "Al het werk dat je normaal zou doen aan het begin van het seizoen, gebeurde toen niet, vanwege de problemen die we probeerden op te lossen. Omdat we slechts drie testdagen hebben dit jaar, heeft dat twee grote gevolgen. De eerste is betrouwbaarheid. Als het niet goed zit met de betrouwbaarheid in de tests, kunnen we maar weinig kilometers maken om te leren. We zullen ook de absolute betrouwbaarheid van de auto niet echt kunnen meten, omdat je in drie dagen niet veel kunt rijden. Deze auto's zijn nu zo betrouwbaar dat je meer kilometers moet maken dan in drie dagen mogelijk is om sommige problemen echt goed te kunnen zien."

OOK INTERESSANT: Horner over rol Newey: "Nog maar 50 procent van zijn tijd gericht op Formule 1

Simulator

"Het tweede grote gevolg is dat we onze beperkte tijd zo efficiënt mogelijk moeten gebruiken," vertelde de 48-jarige Brit verder. "We moeten zoveel mogelijk leren, uitzoeken hoe we de meeste prestaties uit de auto kunnen halen en dat wat we leren in te zetten voor de volgende ontwikkelingen. Terwijl we de auto gedurende de winter ontwikkelen, testen we zoveel mogelijk op de simulator. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de auto betrouwbaar is en dat de prestaties die we verwachten, zo goed mogelijk worden gemeten. Wanneer we aankomen bij de wintertests, willen we zo goed mogelijk voorbereid zijn, maar er is geen vervanging voor het echte werk. Hoewel we dit jaar beter voorbereid zijn dan ooit tevoren, zal het nog steeds moeilijk zijn om al het werk dat we moeten doen, in drie dagen voor elkaar te krijgen."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)