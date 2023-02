Remy Ramjiawan

Adrian Newey, één van de genieën achter de succesauto's van Red Bull Racing heeft inmiddels een stapje terug gedaan. De Brit is nog steeds actief voor het team, maar richt zich ook op andere zaken buiten het Formule 1-project om, zo onthult teambaas Christian Horner.

De 64-jarige Newey heeft een goede reputatie in de Formule 1-paddock. De Brit is al sinds de jaren tachtig aanwezig in de koningsklasse en stond aan de voet van het succes van Williams in de jaren negentig. Na een periode bij McLaren koos Newey in 2006 voor het Oostenrijkse team. Hoewel Newey een grote rol blijft spelen op het gebied van de ontwikkeling van de Formule 1-auto's, heeft hij in de loop van de tijd wel een stapje terug gedaan, om zich te kunnen richten op andere projecten, zoals het Valkyrie-project.

Technische team

Hoewel Newey door velen wordt beschouwd als het genie achter de auto's van Red Bull, benadrukt Horner dat het team achter de schermen sterker is dan ooit. Bij Auto Motor und Sport legt de Red Bull-teambaas het uit. "De afgelopen jaren heeft Adrian zich teruggetrokken van de dagelijkse verantwoordelijkheid in de Formule 1 en verdeelt hij zijn tijd tussen [Red Bull] Advanced Technology en de Formule 1. Hij heeft een encyclopedische kennis en wat we de afgelopen jaren hebben gezien, en dat was fantastisch, is dat het technische team onder leiding van Pierre [Wache] met Enrico Balbo, Ben Waterhouse en Craig Skinner echt een stap vooruit heeft gezet", zo legt hij uit.

'We kunnen een beroep op hem doen'

Juist omdat het technische team nu de volgende stap heeft gezet, hoeft Newey zich niet meer met de dagelijkse taken van de Formule 1 bezig te houden. "Ik denk echt dat het het sterkste technische team is dat we ooit hebben gehad en dat heeft Adrian in staat gesteld om het Valkyrie-project en nu de RB17 te doen. Natuurlijk is Adrian er nog steeds, maar niet dagelijks. Misschien is 50 procent van zijn tijd gericht op de Formule 1. Hij is gemiddeld waarschijnlijk een paar dagen per week op kantoor. Als zijn aandacht nodig is, kan de technische groep een beroep op hem doen", aldus Horner.

