Remy Ramjiawan

Woensdag 15 februari 2023 21:26

Voor voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos is Max Verstappen de topfavoriet voor de wereldtitel in 2023. De analist wijst naar de minimale wijzigingen voor het komende jaar en ziet dat de tweevoudig wereldkampioen nog altijd over de nodige portie vechtlust beschikt.

Over een kleine twee weken zal het startschot voor het Formule 1-seizoen worden gegeven in Bahrein. Pas dan is de ware snelheid van de auto's te zien. Red Bull Racing gaat het jaar als regerend constructeurskampioen in en hoopt die titel succesvol te gaan verdedigen. Toch zijn er genoeg kapers op de kust, want Ferrari heeft dit jaar ook de titel als doel gesteld en met Mercedes moet ook altijd rekening gehouden worden. Het belooft een spannend seizoen te gaan worden en in zijn column voor Topgear spreekt Doornbos zijn verwachtingen uit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff: 'De rivaliteit tussen Lewis en Max uit 2021 heeft veel bijgedragen'

Drie op een rij

"De reglementswijzigingen zijn niet heel groot, de toewijding is er, de vechtlust is er. Ik denk ook dat de impact van de budgetcap-penalty’s meevalt. De cashpenalty is hoog en dat doet pijn, maar dat kunnen ze wel dragen. Als ik nu m’n geld zou moeten inzetten, dan zou ik zeggen: Max pakt de drie op een rij", zo legt Doornbos uit. Het Oostenrijkse team heeft zeven miljoen dollar betaald als boete voor het schenden van de budgetcap.

Geluk bij ongeluk

Daarnaast kan het team ook rekenen op minder tijd in de windtunnel, toch hoeft dat volgens Doornbos niet doorslaggevend te zijn. "De afgenomen windtunneltijd hebben ze sowieso al te pakken omdat ze kampioen zijn en daar gaat nu nog 10 procent vanaf. Ik denk dat ze geluk hebben dat de regels niet heel ingrijpend zijn aangepast. Andere teams zullen aanhaken, maar Red Bull zal niet extreem veel pijn hebben van die penalty", aldus Doornbos.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)