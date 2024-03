De Formule 1-karavaan strijkt aankomende week neer in Melbourne, waar op zondag 24 maart de Grand Prix van Australië wordt verreden. Het team van Red Bull Racing warmt de fans vast op met een aantal indrukwekkende onboard-beelden vanuit de cockpit.

De Grand Prix van Australië wordt verreden op Albert Park, een razendsnel semi-stratencircuit gelegen in Melbourne, waar de muren nooit ver weg zijn. In het begin van het weekend is de baan vaak wat glibberig, maar de grip neemt toe naarmate er meer rubber op het asfalt komt te liggen. Het is daarnaast een van de snelste circuits op de kalender. Zo legde Lewis Hamilton in 2019 beslag op pole position met een gemiddelde snelheid van 235 kilometer per uur. Het circuit kent veertien bochten en voert de coureurs over 5,278 kilometer asfalt. De uitdagende layout levert dan ook indrukwekkende beelden op.

Artikel gaat verder onder video

Onboard-beelden Red Bull Racing

Zo ook vanuit de cockpit. In aanloop naar het raceweekenden heeft Red Bull Racing een video op social media geplaatst met zogeheten onboard-beelden. Hierop is goed te zien hoe uitdagend de baan in Down Under is en dat de muren in hoog tempo dichterbij komen. De Grand Prix van Australië staat dan ook geregeld garant voor spektakel. Zo kende de race afgelopen jaar nog twee rode vlaggen in de slotfase, waardoor de uitslag behoorlijk op de schop ging. Wie de actie live wil volgen zal echter vroeg uit zijn bed moeten. De Grand Prix van Australië gaat op zondag 24 maart om 05:00 uur van start.

OOK INTERESSANT: Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Albert Park 😍 See you soon 🔜 #AusGP 🇦🇺pic.twitter.com/gLQ7SdZvSR — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 17, 2024

Gerelateerd