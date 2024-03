De Formule 1-karavaan kan even bijkomen van het tweeluik in het Midden-Oosten, voordat het circus Down Under gaat voor de Grand Prix van Australië. We zetten vast op een rijtje wat je moet weten voor het derde raceweekend van 2024.

Het Formule 1-seizoen van 2024 werd op zaterdag 2 maart afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein, waarna het zeven dagen later tijd was voor de Grote Prijs van Saoedi-Arabië. Max Verstappen kwam in het Midden-Oosten twee keer als eerste over de streep, met teammaat Sergio Pérez daarachter om het zilver binnen te halen. Daarmee kent Red Bull Racing een uitstekende start van het nieuwe seizoen en wordt de dominante trend van afgelopen jaar doorgezet. In Australië staat de Oostenrijkse grootmacht echter weer een nieuwe uitdaging te wachten.

Albert Park Street Circuit

De Grand Prix van Australië wordt namelijk verreden op Albert Park, een razendsnel semi-stratencircuit gelegen in Melbourne, waar de muren nooit ver weg zijn. In het begin van het weekend is de baan vaak wat glibberig, maar de grip neemt toe naarmate er meer rubber op het asfalt komt te liggen. Het is daarnaast een van de snelste circuits op de kalender. Zo legde Lewis Hamilton in 2019 beslag op pole position met een gemiddelde snelheid van 235 kilometer per uur. Het circuit kent veertien bochten en voert de coureurs over 5,278 kilometer asfalt. De race wordt zodoende over 58 ronden verreden.

Tijdschema Grand Prix van Australië

In Melbourne is het tien uur later dan in Nederland, wat betekent dat het tijdschema hier behoorlijk afwijkt van wat we kennen van de meeste races. Zo wordt de eerste vrije training op vrijdag 22 maart om 02:30 uur verreden, waarna het om 06:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. De derde en laatste vrije training gaat op zaterdag 23 maart om 02:30 uur van start, met als hoogtepunt van de zaterdag de kwalificatie om 06:00 uur. De Grand Prix van Australië wordt op zondag 24 maart om 05:00 uur verreden.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 22 maart

02:30 uur: eerste vrije training

06:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 23 maart

02:30: derde vrije training

06:00 uur: kwalificatie

Zondag 24 maart

05:00 uur: Grand Prix van Australië

