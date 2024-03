We moeten nog even geduld hebben, maar over een kleine week staat de derde Grand Prix van het jaar op het programma in Melbourne. Zoals het er nu volgens de weersvoorspellingen uitziet, kan het zomaar een bijzonder nat weekend gaan worden op Albert Park.

Albert Park is sinds 1996 gastheer van de koningsklasse en het komende weekend het decor van de derde Grand Prix van het seizoen. De baan is ruim 5,3 kilometer lang en voorzien van in totaal zestien bochten. De snelste rondetijd is in handen van Michael Schumacher. De Duitse racelegende deed er in 2004 1.24.125 over om met zijn Ferrari het circuit van start naar finish rond te gaan. De meest recente winnaar van de Australische Grand Prix is Max Verstappen. De Nederlander wist in 2023 Lewis Hamilton en Fernando Alonso te verslaan.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht

Dat het af en toe kan spoken in Melbourne, is in het verleden al vaak genoeg duidelijk geworden. Een eerste blik op de weersvoorspellingen van het komende weekend leren ons dat de kans best aanwezig is dat het ook volgend weekend behoorlijk onstuimig kan gaan worden. Op alle drie de racedagen worden er buien voorspeld, waarbij met name de zaterdag in het water dreigt te vallen. Ook op de zondag wordt er rekening gehouden met een regenkans van veertig procent. Mochten de buien inderdaad tijdens de sessies vallen, kan het flink chaotisch worden op Albert Park.

De eerste weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Australië van volgend weekend zijn nog verre van gunstig. Zoals het er nu naar uitziet, staat er een hoop regen op de planning! pic.twitter.com/zUFXcQPgvh — GPFans NL (@GPFansNL) March 16, 2024

Gerelateerd