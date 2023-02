Lars Leeftink

Charles Leclerc heeft duidelijkheid gegeven over de geruchten omtrent de Monegask en een overgang naar Mercedes wanneer zijn contract bij Ferrari voorbij is. Het afgelopen seizoen werd Leclerc achter Max Verstappen tweede in het kampioenschap.

Voor nu heeft Leclerc tot eind 2024 nog contract bij de Italiaanse renstal, waardoor de geruchten al snel na het seizoen op gang begonnen te komen. Frederic Vasseur zou volgens de geruchten het verlengen van dit contract hoog op zijn verlanglijstje hebben staan als nieuwe teambaas. Ook het contract van Carlos Sainz, teamgenoot van Leclerc, loopt eind 2024 af. Vanwege het aflopen van het contract van Leclerc zijn er, net zoals bij Verstappen toen zijn contract bij Red Bull niet zo heel lang meer liep, geruchten omtrent een overgang naar Mercedes.

Tegenover Quotidiano Nazionale wordt Leclerc gevraagd naar de geruchten. "Ik weet dat je bang bent dat ik naar Mercedes zou kunnen gaan, maar eerlijk gezegd zijn er geen onderhandelingen." Leclerc vervolgt: "Ik voel me goed bij Ferrari, ik voel het enthousiasme van de mensen. Ik ben gemotiveerd door het idee om de droom, die van mij en iedereen, om te winnen met Ferrari, te bekronen. Ik vertrek maandag naar Bahrein en ik kan eerlijk gezegd niet wachten om daar te zijn. We zullen drie dagen testen samen met alle rivalen."

Over de auto van 2023 kan Leclerc nog niet zo heel veel kwijt. "Het heeft weinig zin om mezelf af te vragen hoe ik de nieuwe auto beoordeel. Ik zei meteen dat de eerste indruk goed was, maar het hangt allemaal af van de vergelijking met de andere auto's." Net zoals de rest van het veld en de fans zal Leclerc daar volgende week tijdens de testdagen voor het eerst echt een beetje achter gaan komen, ook ten opzichte van de concurrentie.

