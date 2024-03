Enkelvoudig wereldkampioen Jody Scheckter doet zijn titelwinnende Ferrari 312 T4 uit 1979 in de verkoop. De Zuid-Afrikaan zal daarnaast ook nog een aantal andere Formule 1-auto's uit zijn persoonlijke collectie laten veilen bij veilinghuis Sotheby's.

Scheckter was van 1972 tot en met 1980 actief als Formule 1-coureur en had de eer om in 1979 zelfs het jaar als kampioen af te sluiten. De Ferrari 312 T4 is één van de paradepaartjes, zo is de wagen de laatste auto die Enzo Ferrari nog heeft gezien en waarbij er een kampioenschap werd gepakt. Het specifieke model betreft chassisnummer 40 en het is de vierde van de slechts vijf gebouwde exemplaren. Het specifieke model won de races in België, maar ook de prestigieuze Grand Prix van Monaco.

Artikel gaat verder onder video

Collectie

Sheckter kocht de Ferrari in 1982 en de geschatte waarde zou op dit moment op zo'n 4,5 miljoen Britse Pond liggen. Ook de McLaren M19A uit 1971 gaat onder de hamer. Het is de wagen waarmee Scheckter zijn debuut maakte in de koningsklasse, tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten en uiteindelijk als negende over de streep kwam. De Zuid-Afrikaan verkoopt in totaal twaalf wagens en de geschatte opbrengst ligt op zo'n 11 miljoen Britse ponden. De veilig vindt op 11 mei plaats.

THE JODY SCHECKTER COLLECTION



1979 Formula One World Champion's personal collection heads to Monaco sale.



From the Ferrari 312 T4 to the McLaren M23, M19A, and M21. A duo of Tyrells, including the 007 and P34.



Register here for Monaco: https://t.co/Orau6pf8Ap#RMSothebys pic.twitter.com/loT7CvQZlO — RM Sotheby's (@rmsothebys) March 11, 2024

Gerelateerd