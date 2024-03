Bernie Ecclestone is aangeklaagd door Felipe Massa vanwege Crashgate en het verlies van de wereldtitel in 2008. Ook de Formule 1 en de FIA zijn voor de rechter gesleept. Ecclestone kwam met een verrassende reactie op de juridische stappen van de voormalig Ferrari-coureur.

Tijdens de Grand Prix van Singapore zestien jaar geleden crashte Nelson Piquet Jr. net nadat teamgenoot Fernando Alonso een pitstop had gemaakt. Piquet had zijn Renault in opdracht van teambaas Flavio Briatore en engineer Pat Symonds in de muur gezet, waardoor Alonso op strategie de race kon winnen. Massa nam tijdens de pitstops achter de Safety Car de brandstofslang mee en verloor daardoor kostbare posities. Lewis Hamilton won het kampioenschap van 2008 met één punt voorsprong, maar als Singapore niet mee had geteld, had Massa de titel binnengesleept met vijf punten voorsprong. Vanwege bepaalde uitspraken van Ecclestone in een interview begin 2023, is Massa te weten gekomen dat de voormalig commercieel magnaat en de inmiddels overleden oud-FIA-president Max Mosley al van Crashgate afwisten vóór het einde van kalenderjaar 2008. De Braziliaan is daarom een rechtszaak begonnen.

Ecclestone steunt Massa

Massa eist een schadevergoeding van 75 tot 175 miljoen euro en een erkenning van schuld van de FIA. Of Hamilton zijn wereldtitel van 2008 kan kwijtraken, is niet bekend. Ecclestone, ondanks dat hij is aangeklaagd, steunt Massa juist. "Als hij het mij had gevraagd, zou ik hebben gezegd dat het volkomen juist was om te doen, om een rechtszaak aan te spannen, en een Engelse rechter te laten beslissen wat goed en fout is. Over de uitkomst en wat er zal gebeuren, kan ik niets zeggen. Ik heb geen idee, ik denk ook niet dat iemand dat heeft, maar vanuit zijn standpunt is het beter dat een Engelse rechter met een vonnis komt. Het zal hem meer helpen," aldus de 93-jarige tegenover PA. Een woordvoerder van de FIA liet aan hetzelfde persbureau weten dat ze "niet met een reactie komen op de zaak". De Formule 1 zou überhaupt niet zijn ingegaan op het verzoek van een reactie.

