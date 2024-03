Toto Wolff, de afgelopen twee weken met Mercedes vooral druk met de eerste twee raceweekend van het seizoen 2024 in F1, heeft tijdens een test met een GT3-bolide een crash meegemaakt. Dit gebeurde in het bijzijn van een filmploeg van Drive to Survive.

Dit weet Motorsport.com te melden. Wolff rijdt deze maandag met Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari tijdens een testdag in een GT3-auto. Dit gebeurt met de AMG GT3 van AKM Motorsports, wat het team is van Marco Antonelli, de vader van Kimi Antonelli. Deze test wordt tevens bijgewoond door Drive to Survive, dat al volop bezig is met het filmen van het nieuwe seizoen dat begin volgend jaar uit zal komen.

Test gaat fout

Terwijl Antonelli nog op school zat, reed Wolff maandagochtend al wat rondjes. Het tempo werd door de Oostenrijker, naarmate hij de auto en baan beter leerde kennen, steeds verder opgeschroefd. Door de vochtige baan en natte plekken was het rijden op het circuit echter een risico. Dit ging dan ook niet helemaal goed, want bij een crash raakte Wolff de controle over de GT3-auto kwijt in Rivazza. De schade was vooral aan de rechtervoorkant, die gerepareerd werd zodat Wolff 's middags nog de baan op kon voordat het de beurt was aan Antonelli, die dan terug zou zijn van zijn schooldag. De crash was verder niet ernstig, maar is waarschijnlijk dus wel door de camera's van Netflix vastgelegd.

Antonelli en Wolff

Antonelli en Wolff waren tijdens de afgelopen twee weekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië om de eerste twee raceweekenden van 2024 af te werken. Wolff deed dit als teambaas van Mercedes. Mercedes veroverde geen podiumplek en staat na de eerste twee races met 26 punten op de vierde plaats bij de constructeurs, achter Red Bull Racing, Ferrari en McLaren. Het team werd vijfde en zevende in Bahrein, terwijl P6 en P9 in Saoedi-Arabië het hoogst haalbare bleek te zijn. Antonelli is op zijn beurt ook niet per se fantastisch begonnen aan zijn F2-avontuur. Antonelli veroverde een punt tijdens het weekend in Bahrein, terwijl hij afgelopen weekend in Djedda elf punten verzamelde en de Italiaan nu met twaalf punten op P10 staat in het kampioenschap.

