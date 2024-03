Het Formule 1-seizoen van 2024 is nog maar net van start gegaan of er wordt al gekeken naar 2025. F1-analist Jack Plooij meldde namelijk na de Grand Prix van Saoedi-Arabië dat de kalender op de schop gaat. Bahrein wordt volgens hem niet meer de seizoensopener.

Dit jaar begon de koningsklasse van de autosport met twee wedstrijden op de zaterdag, een in Bahrein en een in Saoedi-Arabië, die beiden werden gewonnen door Max Verstappen. Ze werden op de zaterdag verreden, omdat vandaag, op zondag 10 maart, de ramadan begint. Dit is naar verluidt een reden dat Bahrein, dat sinds 2021 gastheer is van de seizoensopener, niet de eerste race van het seizoen 2025 zal zijn. De race op het Jeddah Corniche Circuit zou dan ook worden opgeschoven. De Grand Prix van Australië op het Albert Park Circuit zal naar verluidt het seizoen openen volgend jaar. De wedstrijd in Melbourne was voor het laatst de seizoensopener in 2019, voordat het evenement van 2020 afgelast werd vanwege de pandemie. Wanneer de races in het Midden-Oosten precies zullen plaatsvinden, is voor 2025 nog niet bekend. Volgens Plooij zullen na Australië de Grands Prix van China en Japan worden verreden. Bahrain zou niet alleen de seizoensopener kwijtraken, maar ook de wintertest, want die zou dan verhuizen naar Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje.

Verrassende kalender

"Die wordt heel verrassend," begon Plooij bij het Ziggo Sport Race Café over de kalender van volgend jaar. "We gaan namelijk niet meer testen in Bahrein. We gaan toch naar Barcelona. De wintertest vindt dus plaats in Barcelona en de eerste race wordt Melbourne. Die komt weer terug als eerste race. Daarna blijven we China en Japan doen, want het hele Midden Oosten-verhaal schuift op vanwege de ramadan." Voor de grap zei de F1-analist er nog bij: "Dat maak ik nu bekend, ik ben de woordvoerder van de Formule 1. Schrijf hem maar op. Ik maak dit nu bekend."

