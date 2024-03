De hele soap rondom Red Bull Racing lijkt met de minuut gekker te worden. Inmiddels lijkt het erop dat niet Christian Horner, maar Helmut Marko moet vrezen voor zijn baan binnen het team. Nu blijkt dat Marko vanuit het hoofdkantoor een spreekverbod opgelegd gekregen had, maar die negeert in Djedda.

Langzaam maar zeker begint de interne onrust binnen Red Bull Racing zijn kookpunt te bereiken. De hele soap rondom Christian Horner heeft een hoop rumoer binnen het Formule 1-team veroorzaakt en nadat het onderzoek nog voor de race in Bahrein werd afgerond, lijkt er inmiddels steeds meer sprake van een interne oorlog te zijn binnen het team. Inmiddels lijkt het niet meer een kwestie te zijn of Horner schuldig is, maar meer wie er nu eigenlijk aan welke kant staat binnen Red Bull. Van een hecht team lijkt er richting buitenaf in ieder geval geen sprake meer te zijn.

Spreekverbod

Inmiddels is het Marko die in Djedda aan het Oostenrijkse ORF liet weten dat er de theoretische mogelijkheid bestaat dat zijn werkgever hem de komende week gaat schorsen. Verder wilde hij er niet op ingaan, maar duidelijk is wel dat er van alles aan het spelen is binnen het team. Even na de woorden bij de Oostenrijkse zender, weet De Telegraaf-journalist Erik van Haren te melden dat de altijd zo praatgrage Marko zelfs een spreekverbod opgelegd gekregen zou hebben van bovenaf.

Ondermijning van gezag

Het hoofdkantoor zou Marko geïnstrueerd hebben om zijn mond in Saoedi-Arabië te houden, maar daar lijkt de Oostenrijker vooralsnog maling aan te hebben. Het negeren van die opgedragen regel, kan door de leiding gezien worden als een 'ondermijning van het gezag', wat wellicht daadwerkelijk voor problemen bij Marko kan gaan zorgen. Bovendien zou er ook nog sprake zijn van een intern onderzoek naar het vermeende lek binnen het team.

Eerste geluiden in Jeddah nu zijn dat Marko door hoofdkantoor Red Bull is opgedragen niet met de media te praten. Nu openlijk alsnog met media praten kan worden gezien als ondermijning van het gezag. Ook zou Red Bull eerder intern onderzoek zijn gestart waar 'lek' vandaan komt. https://t.co/uR2c04lk2q — Erik van Haren (@ErikvHaren) March 8, 2024

