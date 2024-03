Verstappen en Alonso maken indruk in Djedda, Red Bull vervangt nu al versnellingsbak | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag lieten Max Verstappen en Fernando Alonso zich zien tijdens VT1 en VT2 in Saoedi-Arabië, kwamen er geruchten naar buiten dat Red Bull Racing de werkneemster die Christian Horner beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op non-actief heeft gezet, verving Red Bull Racing voorafgaand aan het tweede raceweekend al de versnellingsbak van Sergio Pérez en ging Lewis Hamilton in op de situatie omtrent de geruchten rondom Verstappen en Mercedes. Dit is de GPFans Recap van 7 maart.

Verstappen en Alonso maken indruk tijdens VT1 en VT2 in Djedda

De donderdag in Djedda stond, net zoals vorige week in Bahrein, in het teken van de eerste twee vrije trainingen. Max Verstappen sloot VT1 af op P1 voor Fernando Alonso en Sergio Pérez, terwijl Alonso tijdens VT2 indruk maakte met zijn kwalificatie runs. De Spanjaard sloot de sessie op P1 af, voor George Russell en Verstappen. Samenvatting VT1 lezen? Klik hier! Samenvatting VT2 lezen? Klik hier!

Hamilton over Verstappen naar Mercedes: "Weet dat Max op het lijstje staat"

De geruchten omtrent Max Verstappen zijn de afgelopen dagen erg hardnekkig geworden. De Nederlander heeft een contract bij Red Bull Racing voor tot en met 2028, maar geruchten doen de ronde dat hij na dit jaar naar Mercedes zal vertrekken. Lewis Hamilton gaat in aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië in op de geruchten en zou het wel interessant vinden om zo'n transfer te zien. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton krijgt waarschuwing van FIA na hinderen Sargeant, boete voor Mercedes

De FIA heeft in 2024 voor het eerst in moeten grijpen. Lewis Hamilton is in 2024 de eerste coureur die door de FIA gewaarschuwd is voor een incident tijdens een sessie. De Brit hinderde Amerikaan Logan Sargeant tijdens de tweede vrije training in Djedda. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen wil hogere rijhoogte, bespreekt 'rugprobleem' met FIA: "Dit moet veranderen"

Max Verstappen heeft tijdens de rijdersbriefing voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein de huidige situatie omtrent de rijhoogte van de auto's aangekaart bij de FIA. De coureur van Red Bull Racing vindt dat die momenteel te laag is. De drievoudig wereldkampioen krijgt steun van George Russell. Meer lezen? Klik hier!

'Red Bull stelt werkneemster achter beschuldigingen Horner op non-actief'

Red Bull Racing zou de werkneemster die de beschuldigingen richting Christian Horner, en daarmee ook het onafhankelijk onderzoek, op gang heeft gebracht, op non-actief hebben gesteld. Dit kwam donderdag via meerdere media naar buiten. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull wisselt tijdens tweede raceweekend van 2024 al versnellingsbak Pérez

Nadat Lando Norris vorig weekend in Bahrein al als eerste coureur een paar motoronderdelen moest vervangen, is Sergio Pérez de eerste coureur in 2024 gebleken die een nieuwe versnellingsbak gaat gebruiken. Meer lezen? Klik hier!

Ford maakt statement met sponsordeal Red Bull in F1 Academy-kampioenschap

Red Bull Racing maakte enige tijd geleden bekend vanaf 2026 in zee te gaan met motorfabrikant Ford, maar het Amerikaanse automobielconcern was alles behalve blij met de gebeurtenissen rondom teambaas Christian Horner. De vrees was dat Ford zich terug zou trekken uit de deal met Red Bull, maar de autofabrikant geeft nu een duidelijk signaal af: ze hebben zich verbonden aan het F1 Academy-programma van Red Bull. Meer lezen? Klik hier!

