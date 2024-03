Max Verstappen heeft tijdens de rijdersbriefing voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein de rijhoogte aangekaart bij de FIA. De coureur van Red Bull Racing vindt dat die momenteel te laag is. De drievoudig wereldkampioen krijgt steun van George Russell.

De koningsklasse van de autosport introduceerde voor het seizoen van 2022 nieuwe technische reglementen voor tot en met 2025. Hierbij maken de auto's gebruik van het zogeheten groundeffect. Dit werd opnieuw in de Formule 1 geïntroduceerd in de hoop dat de auto's elkaar beter door de bochten konden volgen met spectaculairdere races tot gevolg, omdat de downforce vooral wordt gegenereerd door de vloer en niet door de vleugels. In het eerste seizoen van deze technische reglementen speelde vooral porpoising een grote rol, het stuiteren van de auto's. Dit probleem lijken de teams nu wel onder de knie te hebben, maar om het groundeffect te laten werken, moeten de auto's erg laag op de baan worden afgesteld, en van het probleem met de rijhoogte kom je dus niet zomaar af. De vloer van een Formule 1-auto slaat nog steeds tegen het asfalt, al is het niet meer in de mate die we twee jaar geleden zagen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Teams tonen hun achtervleugels voor GP van Saoedi-Arabië

Gaat niet anders zijn in 2026

"Aan het eind van de rechte stukken met volle krachten [op de auto], dan is de impact te zwaar met de lage rijhoogte," legde Verstappen uit tegenover de BBC. De Nederlander heeft het probleem aangekaart bij de FIA "als advies voor de toekomst". Verstappen vervolgde dat het probleem "ons comfort, onze ruggenwervels, de compressie over de hobbels" was. Hij hoopt op veranderingen voor de nieuwe technische reglementen van 2026, maar heeft zijn zorgen daarover geuit, omdat de FIA zich daar niet genoeg mee bezig zou houden. "We rijden nog steeds [met een rijhoogte die] heel laag [is], maar ik denk dat de auto van 2026 niet anders gaat zijn," aldus Verstappen.

OOK INTERESSANT: Russell over geruchten Verstappen en Mercedes: "Als je Max kunt halen, moet je dat doen"

Van AA-batterij tot kikkererwt

Verstappen krijgt steun van Russell, want ook hij ziet het als een probleem dat hoe sneller de auto gaat, hoe meer deze tegen de grond wordt gedrukt en hoe pijnlijker het voor de coureur is. "Alle coureurs zijn het gesprek aangegaan met de Formule 1, omdat het niet echt te doen is om zo met de auto's te blijven rijden. Je krijgt de beste prestaties uit de auto als deze zo laag mogelijk aan de grond ligt en zo stijf mogelijk staat afgesteld, dus het voelt alsof je tanden eruit vliegen op de rechte stukken. De lengte van een AA-batterij is de afstand tot de grond aan het begin [van het rechte stuk] en aan het eind is het de doorsnede van een kikkererwt. Elk klein hobbeltje gaat dus door je hele lichaam, en we hopen dat er een betere oplossing wordt gevonden met de volgende generatie auto's," aldus de coureur van Mercedes.

Gerelateerd