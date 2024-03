Het raceweekend in Saoedi-Arabië gaat donderdag van start. Het spektakel is vanuit Bahrein doorgereisd naar Djedda en Formule 1-journalist Albert Fabrega legt de achtervleugels van dit weekend naast elkaar en ziet toch wel wat verschillen.

Voor de vierde keer in de geschiedenis van de sport gaat de koningsklasse racen in Saoedi-Arabië. De gemiddelde snelheid in Djedda ligt op 250 kilometer per uur en de baan hoort dan ook bij de snelste races van de kalender. Alleen tijdens de race op Monza wordt er een hogere gemiddelde snelheid gehaald en de verwachting is dat teams kiezen voor een achtervleugel met weinig downforce, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de rechte stukken.

Achtervleugels

Net als op elk circuit maken de teams de afweging tussen neerwaartse druk en topsnelheid. In de basis geldt dat hoe platter een vleugel is, hoe meer het gericht is op topsnelheid. Volgens de analist heeft Red Bull voor een achtervleugel gekozen met medium tot weinig neerwaartse druk, terwijl Mercedes juist vol voor gaat voor het laagste niveau van downforce en dus zal leunen op de topsnelheid.

Configuracioenes de ala trasera en Jeddah.



Rear wing configuration for Jeddah#SaudiArabianGP pic.twitter.com/gpm4ilJDFi — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) March 6, 2024

Y 4 más



And 4 more #SaudiArabianGP pic.twitter.com/G3pag9NZNW — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) March 6, 2024

Y los 2 últimos

And last 2#SaudiArabianGP pic.twitter.com/TfAz5fgIQ5 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) March 6, 2024

