Nadat Lando Norris vorig weekend in Bahrein al als eerste coureur een paar motoronderdelen moest vervangen, is Sergio Pérez de eerste coureur in 2024 gebleken die een nieuwe versnellingsbak gaat gebruiken.

Red Bull Racing heeft namelijk voor het begin van het weekend in Saoedi-Arabië besloten de versnellingsbak van de Mexicaan volledig te verwisselen. Een coureur mag tijdens het seizoen vijf versnellingsbakken gebruiken. Bij het gebruik van de zesde versnellingsbak, en alle versnellingsbakken daarna, zal er een gridstraf volgen. Voor Red Bull en Pérez is het dus een risicoloze wissel, aangezien de Mexicaan hierna nog vier versnellingsbakken heeft om te gebruiken. Of er problemen waren met de vorige versnellingsbak of deze wissel gewoon uit voorzorg is, is niet duidelijk. Mocht de eerste versnellingsbak het nog gewoon doen, dan kan de Mexicaan op elk moment weer gebruik gaan maken van deze versnellingsbak. Deze hoort namelijk bij de pool van Pérez en mag dus op elk moment, mits niet kapot, gebruikt worden.

Pérez na Norris de tweede

Norris trapte in Bahrein af door toe te moeten kijken hoe McLaren tussen de tweede en derde vrije training zijn Control Electronics en Energy Store verving. Ook voor hem was dit nog zonder gevolg, alhoewel hij nu wel aan het maximale aantal zit en bij de volgende wissel al een gridstraf moet incasseren. Dit overkwam Pérez en Charles Leclerc vorig jaar ook al vroeg in het seizoen.

Sergio Pérez is dit weekend al begonnen aan zijn tweede versnellingsbak. Elke coureur mag er tijdens een seizoen vijf gebruiken voordat er bij de zesde een gridstraf volgt.#SaudiArabianGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/WS6A4ZJH1Q — GPFans NL (@GPFansNL) March 7, 2024

