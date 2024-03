Lewis Hamilton is in 2024 de eerste coureur die door de FIA gewaarschuwd is voor een incident tijdens een sessie. De Brit hinderde Amerikaan Logan Sargeant tijdens de tweede vrije training in Djedda.

Tot nu toe is er in 2024 op het gebied van incidenten op de baan amper tot niks gebeurd, zowel tijdens de eerste race van 2024 als tijdens de kwalificatie en de vijf vrije trainingen. Hamilton hield echter tijdens VT2 Sargeant op, waarna de FIA al snel liet weten dat er een onderzoek zou volgen na afloop van de tweede vrije training. Dit onderzoek is afgerond.

Boete voor Mercedes

Mercedes heeft een boete van 15.000 euro gekregen na het hinderen van Hamilton ten opzichte van Sargeant. Volgens de FIA heeft Mercedes geen waarschuwing gegeven aan Hamilton dat Sargeant eraan zat te komen, zodat Hamilton aan de kant kon gaan. Daar krijgt het team de boete voor, omdat het een gevaarlijke situatie op de baan heeft gecreëerd. Hamilton zelf krijgt een waarschuwing, zijn eerste van het seizoen.

