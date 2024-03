Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull Racing voor tot en met 2028, maar geruchten doen de ronde dat hij na dit jaar naar Mercedes zal vertrekken. Lewis Hamilton gaat in aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië in op de geruchten en zou het wel interessant vinden om zo'n transfer te zien.

Christian Horner werd een maand lang onderzocht door Red Bull GmbH vanwege beschuldigingen van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. De klacht werd afgewezen, maar daarmee was het nog niet gedaan, want 24 uur later na die beslissing ging er een anonieme e-mail door de paddock in Bahrein met foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken. Er ontstond ruzie tussen Jos Verstappen en Horner, en de vader van Max waarschuwde dat het team dreigt uit elkaar te vallen, als Horner aanblijft als teambaas. Jos is samen met manager Raymond Vermeulen een gesprek aangegaan met Toto Wolff, de teambaas van Mercedes. En zo zijn de geruchten over een overstap van Max Verstappen naar de Zilverpijlen ontstaan. Max liet aan de pers in Djedda weten dat "het heel gek moet lopen", wil hij Red Bull na dit seizoen verlaten.

Max staat op het lijstje

"Mijn transfer [naar Ferrari] laat zien dat alles mogelijk is. Ik weet en ik ben er zeker van dat Max op het lijstje staat," vertelde Hamilton tegenover de aanwezige media in Djedda. "Ik zou niet zeggen dat het me verbaast dat hij overwogen wordt. Hij is een geweldige coureur." De Brit heeft dan ook niks tegen Verstappen, ondanks hun rivaliteit in 2021 die eindigde in een controversiële finish in Abu Dhabi. "Max deed op dat moment wat hij moest doen. Hij had niks misdaan. Het was de sport die ons in de steek liet en dat was niet zijn schuld. Als ik in zijn schoenen stond, dan had ik hetzelfde gedaan, dus daar zijn geen problemen." Hamilton is benieuwd hoe een overstap van Red Bull naar Mercedes zou uitpakken. "Als je een team runt, dan wil je de beste coureur en een coureur die meer aandacht met zich meebrengt evenals sponsors en hij is zo'n coureur. Ik begrijp dat het voor hem niet echt logisch zou zijn, maar het zou wel interessant zijn om te zien."

Over zijn huidige teamgenoot Russell zei hij: "George is een belangrijk onderdeel van dit team en hij zal hier voor de lange termijn blijven. Hij doet het geweldig en hij zal uitgroeien tot een leider van dit team, dus het zal interessant zijn om te zien hoe hun relatie er zou uit komen te zien, maar ik ben er zeker van dat ze er wel uit kunnen komen. Het zal ook zeker een sterke line-up zijn," zo sloot Hamilton af. Russell liet tijdens de persconferenties in Saoedi-Arabië al weten Verstappen te verwelkomen, mocht de drievoudig wereldkampioen besluiten Red Bull te verlaten.

