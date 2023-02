Brian Van Hinthum

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt op grote snelheid dichterbij, maar ook het vijfde seizoen van Drive to Survive staat op het punt van beginnen. De hitserie van Netflix gaat op 24 februari in première en inmiddels is bekend gemaakt hoe de titel van de verschillende afleveringen eruit zien.

Drive to Survive brengt dit jaar het vijfde seizoen van de succesvolle hitserie in première op Netflix. De serie, die de Formule 1 op spectaculaire wijze in beeld brengt en de Formule 1-coureurs volgt op een manier waarop je ze normaal niet te zien krijgt, is vanaf 24 februari weer te volgen op het streamingplatform. De makers zullen het seizoen waarin Max Verstappen zijn tweede wereldtitel wist binnen te hengelen uitgebreid in beeld brengen. Zoals al uit de trailer bleek, gaan we de tweevoudig wereldkampioen dit keer wél voor de camera's zien.

Hoofdrolspelers

Inmiddels wordt er steeds meer bekend over de invulling van het nieuwe seizoen van de Amerikaanse serie, zo zagen we eerder op donderdag al de laatste trailer van Drive to Surive verschijnen, waarin ook Verstappen een prominente rol vertolkt. Daarnaast weten we nu inmiddels ook hoe de titels van de verschillende afleveringen gaan zijn én kunnen we uit de post van de Formule 1 afleiden wie er de hoofdrol lijken te vertolken in de verschillende afleveringen. Onder meer Mercedes, Mick Schumacher en Sergio Pérez lijken afleveringen te krijgen waarin zij centraal staan. Vanaf 24 februari gaat het nieuwe seizoen van de hitserie in première op Netflix.

