Max Verstappen vertelt dat de snelheid over één ronde ook dit jaar een zwakke plek is van Red Bull Racing, maar dat de race pace van de RB20 op de meeste circuits goed tot zijn recht zou moeten komen.

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn het Formule 1-seizoen van 2024 uitstekend gewonnen. De drievoudig wereldkampioen reed tijdens de openingsdans in Bahrein op dominante wijze naar de overwinning, met teammaat Sergio Pérez op een achterstand van ruim 22 seconden op de tweede plaats. Tijdens de vrije trainingen ging het de Oostenrijkse grootmacht echter nog niet voor de wind, met name tijdens de kwalificatieruns: het verrijden van één snelle ronde. Inmiddels is echter duidelijk dat dit grotendeels te wijten was aan de baanomstandigheden en forse windstoten rondom het circuit.

Kwalificatietempo zwakke plek Red Bull Racing

Verstappen kwalificeerde zich uiteindelijk met een gat van ruim twee tienden naar Charles Leclerc op pole position, met Pérez op P5. Na afloop van de race kreeg Verstappen de vraag of het kwalificatietempo van Red Bull - in vergelijking met de snelheid tijdens de race - nog altijd een beetje een zwakke plek is. "Ja, ik denk dat we om wat voor reden dan ook gewoon niet zo fantastisch zijn met de auto qua performance over één ronde. Maar gelukkig is het [de auto] op de meeste circuits heel goed in de race", vertelde hij.

Wind in Bahrein

De Limburger vervolgde: "Je focust altijd wat meer op de race, maar het lijkt erop dat andere teams om een of andere reden iets meer uit de auto kunnen halen over één ronde dan wij. Dat is waar we de komende races naar zullen kijken. Maar ik denk ook dat... De omstandigheden qua wind hebben ons vandaag wat meer geholpen in vergelijking met de afgelopen twee dagen. Het was waarschijnlijk niet in ons voordeel qua hoe de auto op dit moment reageert."

