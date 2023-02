'Deze vijf controversiële verhalen zitten in het nieuwe seizoen van Drive to Survive'

Remy Ramjiawan

Donderdag 16 februari 2023 16:18 - Laatste update: 16:45

Het nieuwe seizoen Drive to Survive zal op 24 februari te zien zijn op streamingdienst Netflix. De docuserie is enorm populair en laat een kijkje achter de schermen zien bij de Formule 1-teams. Het Britse Metro heeft al een voorproefje van het nieuwe seizoen mogen inzien en dit zijn vijf verhalen die volgens hun terug te zien zijn.

In 2023 gaat alweer het vijfde seizoen van Drive to Survive van start. In de loop van de tijd is de docuserie uitgegroeid tot een ware hit. Vooral in de Verenigde Staten heeft het ervoor gezorgd dat de populariteit voor de Formule 1 een ongekende hoogte heeft bereikt. Wel was er kritiek op de serie, zo zouden de verhalen niet altijd waarheidsgetrouw zijn en diverse coureurs hebben zich er tegen uitgesproken. De kritiek is verwerkt in het nieuwe seizoen, dat vanaf 24 februari te zien zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

Bounce back

Porpoising was het afgelopen jaar natuurlijk een groot onderwerp van gesprek. Tijdens de Grand Prix van Canada 2022 werd het achter de schermen echter erg verhit, zo zou blijken uit de beelden die het Britse medium heeft gezien. In de aflevering Bounce Back zou Toto Wolff ruzie hebben met andere teambazen over het oplossen van porpoising. Wolff wilde destijds een verplichte regelwijziging, die voor alle teams zou gelden, maar Christian Horner had bij de RB18 geen last van het gestuiter en wilde daar niet in meegaan.

"Ik kan jullie vertellen dat jullie allemaal een gevaarlijk spel spelen. Als een auto in de muur eindigt omdat hij te stijf is of de bodem raakt, zit je in de shit en kom ik achter je aan. Als je denkt dat dit een spelletje is, heb je het heel erg mis", zo zou Wolff hebben gezegd. Horner reageerde: "Toto, als je een probleem hebt, verander dan je f*cking auto." Daarna zou de teambaas van Red Bull zelfs de filmploeg van Netflix hebben verzocht om de kamer te verlaten.

Christian Horner & Toto Wolff

Over the limit

Tijdens de Grand Prix van Singapore kwam de berichtgeving dat er mogelijk teams waren die de budgetcap hadden geschonden. De aflevering 'Over the limit' zoomt in op het moment dat Horner hoorde dat zijn team de budgetcap had geschonden. De teambaas onthult ook het gesprek dat hij met FIA-president Mohammed Ben Sulayem had destijds. "Hij zei: "Ze willen allemaal je bloed, ze willen je naaien. Je hebt geen vrienden. Ik ben je enige vriend". Waarop ik zei: Ik heb geen vrienden nodig", zo vertelt Horner tijdens de aflevering.

Mohammed Ben Sulayem

Like Father, Like son

In Drive to Survive seizoen vijf wordt er ook aandacht besteed aan het jaar van Mick Schumacher. In de aflevering 'Like Father, Like Son' zijn er telefoongesprekken te zien tussen Haas-teambaas Guenther Steiner en eigenaar Gene Haas. Waarin de teambaas de jonge Duitser omschrijft als 'dead man walking' na de Grand Prix van Monaco. Na de race in Bakoe gooide Steiner nog meer olie op het vuur door te stellen: "Hij gaat zo f*cking langzaam dat hij niet hoeft te remmen."

Alpine wilde McLaren voor de rechter slepen

De grote transfersoap van de zomer was toch wel de overstap van Oscar Piastri naar het team van McLaren. Alpine dacht de jonge Australiër in te kunnen passen, nadat Fernando Alonso zijn vertrek had aangekondigd. Dat liep echter anders, want Piastri had al een deal op zak met McLaren. Het leverde gefronste wenkbrauwen op bij de teambazen. Tijdens de Grand Prix van Nederland zou het allemaal tot een hoogtepunt zijn gekomen. Otmar Szafnauer zou het kantoor van Zak Brown zijn ingelopen en had daar vijf miljoen dollar ter compensatie geëist. In de aflevering wordt er verder ingegaan op de transfersoap.

Ricciardo werd gewaarschuwd voor verraad door McLaren

Met de komst van Piastri naar McLaren, moest er plaats worden gemaakt en het grote slachtoffer was Daniel Ricciardo. De achtvoudig Grand Prix-winnaar had weliswaar nog een contract voor 2023 op zak, maar moest toch het veld ruimen. In de aflevering 'Nice Guys Finish Last' wordt Ricciardo herenigd met Cyril Abiteboul, zijn voormalig teambaas bij Renault. Het duo omhelsde elkaar, waarbij de Fransman het volgende zei: "Ik heb je gezegd dat je Zak niet moet vertrouwen."

Excitement levels: 💯



Drive To Survive, Season 5 is almost here… pic.twitter.com/bgXqfgqIPr — Formula 1 (@F1) February 16, 2023

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)