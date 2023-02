Remy Ramjiawan

Mercedes-teambaas Toto Wolff onthult dat de renstal niet ten koste van alles zal vasthouden aan het zeropod-concept van de W14. Het team bracht met de W13 het innovatieve ontwerp aan het licht, maar kon er in 2022 niet het maximale uithalen.

De renstal onthulde woensdag de W14, die dit jaar geheel in het zwart gekleurd zal zijn. Daar waar het team in 2020 nog de bolide in het zwart had ondergedompeld om aandacht te vragen voor inclusiviteit, is het dit jaar bedoeld om gewicht te besparen. Meerdere teams hebben de verflaag op de auto beperkt gehouden, want elke gram winst is ook weer tijdwinst, zo is de gedachte.

Het afgelopen jaar wist Mercedes één pole position en een overwinning bij te schrijven. Het staat in schril contrast met de jaren ervoor, waarin de Duitsers de dominante partij waren. In 2022 werd het nieuwe reglement van kracht en Mercedes was overtuigd van haar concept met extreem smalle sidepods. Toch bleek het in de praktijk niet de nodige tijdwinst op te leveren, daarnaast moest het team vooral het porpoising oplossen. Met de W14 heeft het team voor een evolutie van de wagen van vorig jaar gekozen, maar teambaas Wolff is na de presentatie van de W14 duidelijk. "De sidepods zullen veranderen, niet heel snel maar we kijken naar oplossingen."

'Heilige koeien'

Ondanks dat het team gelooft in de weg die het is ingeslagen is de renstal niet blind voor betere ideeën: "Ik denk dat het belangrijk is om moedig te zijn in de sport en ik ben nog steeds trots op de oplossingen die we vorig jaar op de auto hebben gezet. Ons sidepod-ontwerp is niet iets waarvan wij geloven dat het fundamenteel de reden was waarom we niet presteerden. Er zijn geen heilige koeien in ons concept. Het is niet zo dat we niemands ideeën willen volgen, we hebben de smalle sidepods gehouden zoals ze zijn, maar je zou vanaf nu ontwikkelingen kunnen zien die kunnen komen met de upgrades", zo licht de teambaas een tipje van de sluier.

