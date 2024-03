De Dutch Grand Prix krijgt dit jaar een aantal aanpassingen op het circuit van Zandvoort en deze zullen met name in de pitstraat te vinden zijn. Daar lag namelijk het grootste knelpunt: de lengte van die pitstraat. Circuitdirecteur Robert van Overdijk vertelt over de huidige gang van zaken.

Sinds 2021 is het circuit in de duinen weer onderdeel van de Formule 1-kalender. Door de populariteit van Max Verstappen was daar het startschot om de koningsklasse weer naar Nederland te halen, maar het circuit moest hier en daar wel op de schop. Verschillende aanpassingen passeerden de revue, waaronder veranderingen aan de de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht. Na afgelopen jaar wilde de FIA bovendien dat de smalle en te korte pitstraat op de schop zou gaan en daar is men in Zandvoort in januari aan begonnen.

Artikel gaat verder onder video

De veiligheid

Circuitdirecteur Van Overdijk vertelt over de huidige gang van zaken. "Als je je het nog kan herinneren, na de eerste race zei volgens mij Carlos Sainz - die over een wheelgun reed bij de pitstop - die zei tijdens de persconferentie na afloop: 'Jongens, dit is wel heel krap'. Uiteindelijk gaat het om de veiligheid. Daar kunnen we niet mee marchanderen", citeert Motorsport.com de voorman. "We moesten ons ook voorbereiden op een eventueel elfde team", voegt hij daaraan toe.

Over één maand af

Dat ging natuurlijk om de bid van Andretti, die vorige maand geweigerd werd. Toch zijn de aanpassingen daarvoor al begonnen en gaat men door. "Dus het was én verlengen van de pitstraat, maar ook het aantal pitboxen uitbreiden. Als er een elfde team zou komen, dan waren we daar op voorbereid." Over precies één maand moeten de werkzaamheden afgerond zijn, stelt Van Overdijk. "1 april wordt het opgeleverd en dan gaan we nog een maand inrichten. Vanaf 1 mei willen we het echt gaan exploiteren."

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd