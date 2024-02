Tijdens het raceweekend in Las Vegas ging het allemaal net even anders dan hoe we het gewend waren. De coureurs werden als ware boksers naar het circuit gehaald door Bruce Buffer, die op een gegeven moment wel heel dicht bij Sergio Pérez kwam staan.

Het filmpje is diverse keren aangehaald door de Formule 1, want de sport zag er de humor ook wel van in. Iedere coureur werd in Las Vegas als held onthaald en dat was bij Pérez niet anders. Toch schreeuwde Buffer het uit en dat deed hij enkele centimeters bij 'Checo' vandaan en de beelden waren veelzeggend. Pérez stond erbij en keek er wat ongemakkelijk lachend bij. In de Beyon The Grid-podcast legt hij uit hoe hij dat moment ervaarde.

'Moest er alleen maar staan'

"Ik herinner me het moment nog, er werd mij eigenlijk niet verteld wat ik moest doen. Ik was daar eigenlijk gewoon met alle andere coureurs en ik dacht dat er een normale presentatie en parade zou zijn. En toen riep iemand ineens mijn naam en Ik zie [Bruce Buffer], het was best een best grappig moment", zo legt 'Checo' uit.

Beetje ongemakkelijk

Het tafereel zag er een beetje ongemakkelijk uit en Pérez erkent dan ook dat hij zat te wachten op instructies. "Ik herinner me zijn gezicht vrij goed [omdat hij heel dicht bij me stond]. Het was een cool moment, Bruce is zo'n icoon, maar op dat moment was ik gewoon in de war, ik had geen idee waar ik heen moest en wat ik moest doen", aldus Pérez.

