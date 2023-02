Vincent Bruins

Woensdag 15 februari 2023 20:58

Eerder vandaag werd het doek getrokken van de gloednieuwe Mercedes W14 waarmee Lewis Hamilton en George Russell op jacht zullen gaan op de wereldtitels. De bolide van het Duitse team heeft wederom de nauwe sidepods. Hamilton vertelt over de manier waarop Mercedes de auto heeft ontwikkeld.

Na acht constructeurstitels op rij te hebben gepakt van 2014 tot en met 2021 was het vorig jaar een teleurstellend seizoen voor Mercedes dat werd verslagen door niet alleen Red Bull Racing, maar ook door Ferrari. Mercedes denkt niet dat de slechtere resultaten kwamen door het zero sidepod-design: "Ons ontwerp van de sidepod is niet iets waarvan we denken dat dat de fundamentele reden was waarom we niet goed presteerden," zo liet teambaas Toto Wolff weten aan onder andere GPFans vandaag.

"Ik geloof niet dat wij ooit een team zijn geweest dat andere mensen heeft gekopieerd," vertelde Hamilton tegenover onder andere GPFans over de manier waarop de W14 is ontwikkeld. "We zijn altijd eigenzinnig geweest en ook altijd een team dat ongelooflijk creatief en innovatief is en het graag op onze eigen manier doet. En ik denk dat dit in het verleden heeft gewerkt. Je kunt zien dat veel auto's veranderen naar hoe de Red Bull eruit zag met Ferrari als uitzondering. Vorig jaar dachten we dat de auto er snel uitzag, maar dat was niet het geval met alle problemen die we hadden. Nu gaan we een nieuw seizoen in met een auto die er in veel opzichten hetzelfde uitziet, omdat sommige elementen heel moeilijk te veranderen zijn. Je moet echter gewoon vertrouwen hebben in de engineers en dat heb ik ook."

Glazen bol

"Je hebt geen glazen bol, dus je weet nooit wat je te wachten staat," ging de zevenvoudig wereldkampioen verder. "Het enige wat je kunt doen, is jezelf voorbereiden op wat er nu gebeurt en gewoon ijverig te werk gaan aan het oplossen van wat het probleem ook is. Het mooie is dat we volgens mij twee sterke coureurs hebben met min of meer vergelijkbare rijstijlen, dus ik denk dat het meteen duidelijk zal zijn als er problemen zijn, wat die problemen dan ook zullen zijn. En ik denk dat de jongens de auto veel beter begrijpen om er dan mee om te kunnen gaan."

