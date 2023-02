Brian Van Hinthum

Woensdag 15 februari 2023 16:16

Lewis Hamilton en Mercedes zijn er opvallend genoeg nog niet uitgekomen in de wintermaanden wat betreft een nieuw contract. De zevenvoudig wereldkampioen stelt echter dat dit verder totaal niet afhankelijk is van de prestaties die Mercedes dit jaar gaat leveren en lijkt daarmee te verzekeren dat er hoe dan ook een nieuwe deal komt.

Het contract van Hamilton loopt na 2023 op zijn einde, maar de Britse coureur is nog altijd niet klaar met het racen in de Formule 1. Hoewel de man uit Stevenage aan het begin van het 2024-seizoen inmiddels 39 jaar oud zal zijn, is hij vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse te verlengen. Hoewel er voor de winterstop nog genoeg over gezegd werd, volgden er tijdens de pauzemaanden weinig updates. Op enkele wilde geruchten na - die overigens door een woordvoerder van Mercedes snel uit de lucht gehaald werden - bleef het angstvallig stil rondom Hamilton en Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Bewijs niet nodig

Inmiddels sprak Toto Wolff rondom de onthulling van de gloednieuwe W14 al uit dat hij en Hamilton een eerste gesprek over contractverlenging gevoerd hebben. Sommige fans beweren dat Hamilton eerst lijkt te willen wachten om te zien hoe de W14 mee komt op de grid van 2023, alvorens een nieuwe verbintenis te ondertekenen bij de Duitse renstal. Daar is volgens de Brit zelf echter niks van waar. "Voor mij hoeven ze zich niet te bewijzen. Ik denk dat we al keer op keer bewezen hebben veel kracht in de diepte te hebben", stelt Hamilton.

Vertrouwen van Hamilton

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt zijn betoog. "We hebben allemaal ongelofelijke individuen in ons team. Die kwaliteit verliezen we niet. We proberen ons proces constant te verbeteren. We proberen slimmer te zijn in hoe we dingen benaderen en in onze communicatie. Ik denk dat we op dit moment de beste harmonie in jaren hebben. We hebben een verse jonge groep aan mensen en engineers. Het is een geweldige tijd voor het team en ik ben niet van plan om ergens anders heen te gaan."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)