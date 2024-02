Volgens Sky Sports F1-verslaggever Martin Brundle moet Lewis Hamilton niet te veel verwachten van zijn tijd bij Ferrari. Hoewel Brundle wel een aantal overwinningen verwacht in het rood, moet hij erkennen dat een achtste wereldtitel misschien wel iets te hoog is gegrepen.

De 39-jarige Brit zit in 2024 zijn laatste jaar bij Mercedes uit, voordat hij volgend seizoen aan de slag gaat bij de Italiaanse brigade. Daar wordt Hamilton weer herenigd met teambaas Frédéric Vasseur, met wie hij ook bij de opstapklassen bij ART Grand Prix samenwerkte. De Fransman was volgens Hamilton cruciaal in zijn overstap naar het team uit Maranello, maar of de combinatie ook daadwerkelijk succesvol zal zijn, daar laat Brundle zich over uit bij Sky Sports News.

Zeges pakken, maar wereldtitel?

Brundle wijst naar een hele grote opgave, als het gaat om de achtste titel voor zijn landgenoot. "Hij kan races winnen met Ferrari, maar of hij nog een kampioenschap gaat winnen? Dat lijkt mij een lastige opgave. Er zijn namelijk veel goede jonge coureurs in de buurt", stelt Brundle. Charles Leclerc is al sinds 2019 onderdeel van de Scuderia en hoewel Hamilton over veel meer ervaring beschikt, lijkt de Monegask niet zomaar van plan te zijn om zijn nummer één positie op te geven.

Leeftijd is maar een getal

Ook de leeftijd van Hamilton is een punt van aandacht, maar Brundle merkt op dat Fernando Alonso laat zien dat racen boven je veertigste nog steeds mogelijk is. "Nou, slechts enkele coureurs kunnen het omdat deze coureurs racen sinds ze vier, vijf, zes jaar oud zijn. Ze raken uitgeput. En er zijn er een paar die gewoon lijken te beschikken over energie en vastberadenheid. Fernando Alonso is er een van en Lewis Hamilton is op dit moment de andere op de grid. En natuurlijk raken ze niet zo zwaar geblesseerd als vroeger, zoals wij deden, of krijgen ze niet te veel klappen op het hoofd. Ze zijn fysiek, mentaal en nutritioneel zo goed onderhouden dat ik denk dat hij nog drie, vier jaar door kan gaan."

