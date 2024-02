Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Bahrein

Na al het testwerk en de nodige uren in de simulator is het deze week dan eindelijk tijd voor de seizoensopener van het 2024-jaar in de Formule 1. De Grand Prix van Bahrein staat namelijk voor de deur en zal vanwege de Ramadan op zaterdag 2 maart worden verreden.

Regerend constructeurskampioen Red Bull Racing zal in 2024 met de RB20 de titels gaan verdedigen. Voor Max Verstappen zit er in potentie een vierde titel in, maar dat moet natuurlijk nog allemaal samenkomen in de 24 races tellende kalender. Welk team daar vervolgens achter staat, dat is nog even afwachten. Zo was Ferrari tijdens de testdagen erg snel, maar Mercedes heeft vooral zijn eigen programma afgewerkt. McLaren was in de tweede helft van het 2023-seizoen de revelatie en Lando Norris en Oscar Piastri hopen die lijn dit seizoen voort te zetten. Ook Aston Martin kwam vorig jaar sterk uit de startblokken en het wordt interessant om te zien of het team van Fernando Alonso opnieuw kan knallen in het nieuwe jaar. Daarnaast wordt er door de concurrenten ook gekeken naar het Visa Cash App RB-team, want dat zou weleens de spreekwoordelijke 'dark horse' kunnen zijn.

Bahrain International Circuit

Net als tijdens de testdagen staat het Bahrain International Circuit deze week centraal. Het circuit in Sakhir zal voor de eerste ronde van het wereldkampioenschap het strijdtoneel zijn. De baan werd in 2004 opgeleverd, is 5,412 kilometer lang en het ronderecord dateert nog altijd uit 2005, want toen wist Pedro de la Rosa een 1:31.447 tijdens de race neer te zetten. Het circuit telt bovendien drie DRS-zones. De eerste is op startfinish, de tweede loopt van bocht drie tot en met bocht vier en de derde zone begint na bocht tien en eindigt bij bocht elf.

Voorlopige weersverwachting

Het weekend wordt donderdag ingeleid met de eerste twee vrije trainingen. Het meteorologisch centrum van de regering van Bahrein waarschuwt voor opstuivend zand op donderdag. Er zal een noordnoordwesten wind staan van zo'n 30 kilometer per uur en er worden hardere windstoten verwacht. Dat zal dan windkracht 5 à 6 zijn. Net als voor de donderdag wordt er voor de vrijdag gewaarschuwd voor opstuivend zand met dezelfde sterke noordnoordwesten wind. Voor donderdag en vrijdag wordt een gemiddelde temperatuur van 23 graden Celsius voorspeld, voor de Grand Prix op zaterdag hangt het kwik naar verwachting rond de 25 graden Celsius.

Tijdschema Grand Prix van Bahrein

Het raceweekend wordt op donderdag 29 februari afgetrapt met de eerste vrije training die om 12:30 uur op de planning staat. Om 16:00 uur is het dan vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. De coureurs en de teams krijgen op vrijdag om 13:30 uur de laatste oefentijd, want om 17:00 begint de kwalificatie. Zaterdag om 16:00 uur gaan de startlichten uit voor de Grand Prix van Bahrein.

Donderdag 29 februari

Eerste vrije training: 12:30 uur

Tweede vrije training: 16:00 uur

Vrijdag 1 maart

Derde vrije training: 13:30 uur

Kwalificatie: 17:00 uur

Zaterdag 2 maart

Grand Prix van Bahrein: 16:00 uur

