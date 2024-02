Guenther Steiner moest begin dit jaar het Haas F1 Team verlaten. Hij was sinds het debuut in 2016 de teambaas van de Amerikaanse renstal, maar van eigenaar Gene Haas moest hij plaatsmaken voor Ayao Komatsu. Nico Hülkenberg is blij met de promotie van de Japanner die al een technisch topman was van Haas.

Komatsu studeerde Automotive Engineering aan de universiteit van Loughborough en haalde zijn doctoraat in Vehicle Dynamics and Control. De 48-jarige uit Tokyo begon zijn carrière in de Formule 1 in 2003 als bandenengineer van British American Racing (BAR), voordat hij in 2006 verhuisde naar Renault voor de rol als performance engineer. Hij bleef bij het team dat in 2011 hervormde naar Lotus waar hij de race-engineer werd van Vitaly Petrov en vanaf 2012 van Romain Grosjean. Laatstgenoemde scoorde tien podiums in zijn samenwerking met Komatsu. Grosjean vertrok in 2016 naar Haas en Komatsu besloot hem te volgen om daar de directeur van trackside engineering te worden. Nu is hij de nieuwe teambaas, want Gene Haas was "niet langer geïnteresseerd was in de tiende positie [in het constructeurskampioenschap]".

Geen bullsh*t verkopen

"Hij is een compleet ander persoon, ander karakter. Dat is nogal voor de hand liggend," legde Hülkenberg uit tegenover de aanwezige media tijdens de testdagen in Bahrein. "Hij is een engineer – een andere achtergrond. Hij heeft een boel ervaring en kennis. Engineers kunnen hem geen bullsh*t verkopen, omdat hij weet wat er aan de hand is. Hij bekijkt de zaken heel erg vanuit het technische aspect. Wat hij tot nu toe al heeft gedaan, de herstructurering binnen de technische afdeling, ziet er goed uit. Hij probeert duidelijk, en dat is zijn werk ook, veel van de structuren te optimaliseren en te maximaliseren wat we momenteel hebben." De Duitser hoopt op verbeteringen in de resultaten dit seizoen met de nieuwe VF-23. Al was de VF-23 volgens hem niet "verschrikkelijk slecht", qua ontwikkelingen "stonden we stil en gingen we daardoor in feite achteruit." Het team van Haas zou wel hebben geweten wat de problemen waren, zoals het constant oververhitten van de banden, maar hadden daar vorig jaar geen oplossingen voor.