Aan het begin van het jaar maakte het Haas F1 Team bekend dat Guenther Steiner zijn koffers moest pakken om plaats te maken voor Ayao Komatsu. Volgens Jack Plooij is het vertrek echter niet gelopen zoals we hadden gedacht.

Steiner was sinds de eerste dag betrokken bij Haas. De 58-jarige uit Tirol was eerder al de teambaas van Ford-fabrieksteam Jaguar in 2001 en 2002. Na een periode als topman bij de autosportdivisie van Opel voegde hij zich vervolgens bij Red Bull Racing in 2005 als directeur van technical operations. Een jaar later verhuisde hij samen met zijn vrouw naar Mooresville, North Carolina om een rol als technisch directeur van het Red Bull-team in NASCAR op zich te nemen. Toen de energydrankfabrikant besloot uit de bekende Amerikaanse stockcar-klasse te stappen, ging Steiner naar Gene Haas toe om hem te overtuigen het Haas F1 Team op te richten. Na een aantal jaar stemde Haas dan eindelijk in met de plannen van Steiner die vervolgens zelf het team opbouwde door alle contacten te leggen en al het personeel aan te nemen. Steiner werd na acht seizoenen zonder podiumresultaat de laan uitgestuurd door het team. Gene Haas legde uit dat hij "niet langer geïnteresseerd was in de tiende positie [in het kampioenschap]".

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo tevreden: "We staan waar we verwacht hadden te staan"

Steiner kreeg geen aandelen

Plooij is close met de oud-teambaas en liet bij het Ziggo Sport Race Café weten hoe het vertrek van Steiner precies is verlopen. Er zou meer spelen dan alleen maar dat Steiners contract simpelweg niet werd verlengd. "Ik heb een Zoom [met hem] opgenomen, maar dat was eerder deze week al en daarin mochten we nog niet vragen hoe het nou eigenlijk is gegaan met Haas en wat hij eigenlijk gaat doen. Maar vandaag heeft hij mij een appje gestuurd en gezegd: 'Jack, zeg het toch maar'. Wat is er gebeurd? Hij had een sponsor gevonden voor 20 miljoen en Gene Haas wilde niet. Guenther Steiner zei: 'Ik heb een sponsor, ik wil wat aandelen, dan kan ik blijven en dan kunnen we vooruit'. Gene Haas zei: 'Nee, dat gaan we niet doen'. Dus toen heeft Guenther Steiner zelf de stekker eruit getrokken," zo legde Plooij uit. Steiner zal dit jaar alsnog in de paddock aanwezig zijn voor een aantal races, aangezien hij verslaggever wordt voor RTL Deutschland.