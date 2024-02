Sinds de aankondiging van de transfer van Lewis Hamilton richting Ferrari, doen veel geruchten de ronde door de Formule 1-paddock over wie het zitje bij Mercedes moet vullen. Fernando Alonso zou een van de kanshebbers zijn, maar Aston Martin ziet hem liever niet vertrekken.

Alonso mag met zijn 42 jaar dan wel de oudste coureur zijn op de huidige grid van de koningsklasse, toch zou ieder team hem wel met open armen ontvangen. De tweevoudig wereldkampioen lijkt eindelijk weer net zo sterk en net zo gemotiveerd te zijn als toen hij bijna twintig jaar geleden aan de top stond met Renault. Het feit dat Hamilton eerder deze maand bevestigde een contract te hebben getekend om vanaf 2025 in het rood uit te komen, heeft een boel losgemaakt. Mercedes zal iemand moeten vinden voor het stoeltje naast George Russell en er worden ontzettend veel namen genoemd. Alonso is er daar één van en dat ziet ook Aston Martin-teambaas Mike Krack. De Luxemburger kan nog niet met zekerheid zeggen of de veteraan ook volgend jaar weer achter het stuur zal kruipen van de Aston Martin, maar hij geeft duidelijk aan dat wel te willen. Gesprekken over de toekomst van Alonso zijn al bezig.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Onenigheid tussen topmannen Audi zorgt wederom voor onzekerheid F1-project'

Aantrekkingskracht van andere teams

"Om eerlijk te zijn, de gesprekken zijn niet lastig, omdat we allemaal volwassenen zijn," vertelde Krack tijdens de testdagen in Bahrein tegenover F1 TV. "Het is fijn om te zien dat iedereen gewoon zijn punten duidelijk maakt. Veel tactieken zijn er niet. Wij willen Fernando. Dat hebben we vanaf het begin al duidelijk gemaakt. En het is nu puur een kwestie van ervoor zorgen dat het afgerond wordt. Ik denk dat hij het ook al eerder heeft gezegd. Hij zou graag willen blijven, al voelt hij ook de aantrekkingskracht van de andere teams. We zullen zien hoe het zich de komende weken gaat afspelen. We hebben er echter wel vertrouwen in dat we samen door kunnen gaan."