Het is bijna zover: over vijf dagen gaat het Formule 1-seizoen van 2024 van start met de vrije trainingen voor de Grand Prix van Bahrein. Wij nemen alvast een kijkje naar het weerbericht voor het Midden-Oosterse landje.

Het Grand Prix-weekend in Bahrein zal worden gehouden van donderdag tot en met zaterdag in plaats van vrijdag tot en met zondag, omdat er rekening moet worden gehouden met de ramadan die de zaterdag na Saoedi-Arabië begint. Natuurlijk beginnen we met Vrije Training 1 op 29 februari om 12:30 uur Nederlandse tijd. Vrije Training 2 zal begonnen om 16:00 uur. De derde en laatste trainingssessie zal op 1 maart worden gehouden om 13:30 uur. De kwalificatie zal in het donker worden verreden, wellicht zelfs met het bord op schoot. De sessie die de grid bepaalt, start namelijk om 17:00 uur. De wedstrijd begint op zaterdag 2 maart om 16:00 uur Nederlandse tijd. Naast de Formule 1 zullen ook de FIA Formule 2, FIA Formule 3 en Porsche Carrera Cup Middle East zien op het Bahrain International Circuit.

Opstuivend zand

Na een weekend met wat regen zal het zonnetje weer gaan schijnen in aanloop naar het Grand Prix-weekend in Bahrein. Het meteorologisch centrum van de regering van Bahrein waarschuwt voor opstuivend zand op de donderdag. Er zal een noordnoordwesten wind staan van zo'n 30 kilometer per uur en er worden hardere windstoten verwacht. Dat zal dan windkracht 5 à 6 zijn. Net als voor de donderdag wordt er voor de vrijdag gewaarschuwd voor opstuivend zand met dezelfde sterke noordnoordwesten wind. Op de dagen van de vrije trainingen en de kwalificatie zal het zo'n 23°C worden. Omdat de wind loodrecht staat op het rechte stuk vóór de laatste bocht, kunnen foutjes zien in de laatste bocht voor het start-finishgedeelte. Het opstuivende zand zou kunnen zorgen voor slecht zicht. Op de zaterdag, de dag van de race, zal het iets warmer worden met 25°C. De wind zal komen vanuit het oosten en er wordt een beetje bewolking verwacht, maar geen opstuivend zand.