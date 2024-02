Hoewel Lewis Hamilton terugkijkt op een prima driedaagse test voor Mercedes, moet hij ook in alle eerlijkheid bekennen dat het team nog niet is, waar het wil zijn. Teamgenoot George Russell bevestigt dat en stelt dat er nog veel meer rondetijd te vinden is in de nieuwe W15.

Het team Brackley hoopt met de W15 weer de weg omhoog te gaan vinden. Mercedes heeft de afgelopen jaren het zeropod-concept uitgeprobeerd, maar uiteindelijk ook verworpen. Vorig jaar tijdens het raceweekend in Monaco introduceerde de renstal de conventionele sidepods, maar het chassis was nog altijd gebaseerd op het oude concept. Dat is vanaf 2024 voorbij en Mercedes heeft ook de zitpositie veranderd, één van de klachten van Hamilton.

Data van testdagen analyseren

De testdagen zitten erop en Mercedes heeft 361 ronden afgelegd in Bahrein. Hamilton legt in het persbericht van Mercedes uit dat hij tevreden is, maar dat er ook nog genoeg werk aan de winkel is. "Het is enorm bemoedigend en geweldig om te zien dat iedereen zo goed samenwerkt. De focus, vastberadenheid en communicatie is het beste wat ik ooit heb gezien. We weten dat we werk te doen hebben en dat we nog niet zijn waar we willen zijn. We wisten dat dat het geval zou zijn bij aanvang van de testdagen." Toch ziet hij wel perspectief: "We hebben een geweldig platform om op voort te bouwen. We gaan weg en werken hard de komende dagen om alle gegevens van de testdagen door te nemen."

Russell ziet Red Bull nog steeds leiden

Russell heeft het goede gevoel met de W15 te pakken, maar stelt dat Red Bull Racing nog wel iets te ver weg staat. "We hebben een goede basis om op voort te bouwen. We zijn ons ervan bewust dat we nog veel meer rondetijd moeten vinden. We wisten dat dat het geval zou zijn voorafgaand aan de testdagen en Red Bull ziet er opnieuw erg sterk uit." De W15 is dan ook een stap in de goede richting, zo stelt hij. "We moeten er nu voor zorgen dat we het maximale uit het pakket gaan halen en daarna proberen steeds meer downforce toe te voegen en daarmee het gat te gaan dichten."