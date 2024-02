Regerend wereldkampioen Max Verstappen blikt bij F1TV terug op de testdagen en concludeert dat Red Bull Racing haar zaakjes weer goed voor elkaar heeft. De Nederlander focuste zich op vrijdag vooral op de longruns en onthult dat het team de RB20 alleen nog maar hoeft finetunen voor het openingsweekend in Bahrein.

Afgelopen woensdag begon de officiële voorbereiding op het 2024-seizoen met de testdagen in Bahrein. Red Bull Racing heeft als constructeurskampioen de taak om de wereldtitel te gaan verdedigen en liet tijdens de launch een 'agressieve' RB20 zien. De Oostenrijkers beschikte met de RB19 al over de dominantste Formule 1-auto uit de geschiedenis, maar heeft voor 2024 het concept omgegooid.

Longruns boven rondetijden

Aan het einde van de derde testdag stond Charles Leclerc bovenaan en Verstappen was op de vierde plek terug te vinden. "Vandaag was ons plan om niet te veel naar de rondetijden te kijken. Het was veel belangrijker om de longruns af te ronden en daardoor iets meer over de auto te leren. We hebben ons daar dan ook vooral op gefocust en als ik heel eerlijk ben, dan zag dat er allemaal best positief uit."

RB19 VS RB20

De RB20 leunt op een ander concept dan de RB19 en Verstappen legt uit hoe hij reageerde toen hij de nieuwe wagen voor het eerst zag. "Ik vertrouw het team gewoon, dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Het maakt mij niet uit hoe de auto eruit ziet, als ie maar sneller is. Natuurlijk is het interessant om te zien waar ze telkens mee komen en het ziet er goed uit, maar ik ben natuurlijk geen engineer. Mijn job is in de auto, hun job is om de auto te ontwerpen en klaar te stomen voor een sessie." De RB19 was eigenlijk alleen in Singapore niet goed, aan Verstappen wordt gevraagd of de RB20 wel op alle circuits de snelste zal zijn. "Dat zal de tijd ons leren. Ik heb op dit moment geen idee."

Day 3 ✅ The 🏁 falls on Testing with Max completing 66 laps and setting a best time of 1:30.755 ⏱️#F1Testing || #F1 pic.twitter.com/Xl9jcPLTAm — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2024

Start 2024-seizoen

De focus verschuift langzaam maar zeker dan ook naar het openingsweekend van het 2024-kampioenschap. "Ik ben erg blij met de auto, wat betreft het gedrag. Als we naar het raceweekend gaan toewerken, dan gaat het vooral om het finetunen van de auto op de omstandigheden." Verstappen is daarnaast niet bezig met de potentiële titelrivalen. "Ja, daar denk ik dus eigenlijk niet over na. Ik kijk eigenlijk alleen maar naar wat wij hier doen. Er is namelijk altijd wel wat werk te doen en ik denk dat we een erg positieve test achter de rug hebben. We weten nu ook hoe we het [de auto] willen hebben voor volgende week."