Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Bahrein met de race op zaterdag

Het Formule 1-seizoen van 2024 wordt volgende week afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein. Om de teams niet in tijdnood te brengen vanwege het afwijkende tijdschema in Saoedi-Arabië een week later, wordt de seizoensopener op zaterdag verreden.

De Grand Prix van Bahrein is al jarenlang een terugkerende naam op de lijst met bestemmingen, en sinds 2021 vormt de eilandstaat in de Perzische Golf het decor voor de openingsdans van he nieuwe seizoen. De race wordt verreden op het Bahrain International Circuit, gelegen in het woestijngebied Sakhir, dertig kilometer van de hoofdstad Manamah. Omdat het circuit gelegen is in de woestijn gaat het asfalt regelmatig gebukt onder een laag zand. Dit zorgt er in combinatie met het feit dat de baan verder weinig wordt gebruikt, regelmatig voor dat de rijders in het begin even moeten zoeken naar grip.

Race op zaterdag

Het circuit is in 2004 uit de grond gestampt en telt in totaal vijftien bochten. De baan voert de coureur in totaal over 5.412 kilometer, wat betekent dat de Grand Prix over 57 ronden verreden wordt. Het baanrecord is in handen van Pedro de La Rosa. Hij ging in 2005 in 1.31.447 het circuit rond. De Grand Prix van Bahrein wordt dit jaar op zaterdag verreden. Dat heeft ermee te maken dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië een week later ook op zaterdag wordt verreden, omdat de Ramadan op zondag 10 maart begint. Om de teams qua tijdschema niet in de problemen laten te komen, is de eerste ronde van het nieuwe seizoen ook een dag naar voren gehaald.

Tijdschema Grand Prix van Bahrein

Dat betekent dus dat het Formule 1-seizoen van 2024 op donderdag 29 februari officieel van start gaat. Om 12:30 uur Nederlandse tijd is het dan tijd voor de eerste vrije training, waarna om 16:00 uur de tweede oefensessie volgt. Op vrijdag 30 februari wordt om 13:30 uur de laatste oefensessie verreden. De kwalificatie gaat om 17:00 uur van start. De Grand Prix van Bahrein begint op zaterdag 1 maart om 16:00 uur. In Sakhir is het twee uur later.

Overzicht tijdschema Grand Prix van Bahrein (NL tijd)

Donderdag 29 februari

Eerste vrije training: 12:30 uur

Tweede vrije training: 16:00 uur

Vrijdag 1 maart

Derde vrije training: 13:30 uur

Kwalificatie: 17:00 uur

Zaterdag 2 maart

Grand Prix van Bahrein: 16:00 uur