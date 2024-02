McLaren-teambaas Andrea Stella vertelt dat hij behoorlijk onder de indruk was toen hij voor het eerst het radicale design van de nieuwe auto van Red Bull Racing voor het Formule 1-seizoen van 2024 zag.

Red Bull Racing kende afgelopen seizoen een bijzonder dominant jaar in de Formule 1. De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez won 21 van de 22 races en werd met overmacht voor het twee jaar op rij constructeurskampioen. Verstappen, goed voor negentien overwinningen, legde op zijn beurt voor de derde keer op rij beslag op het wereldkampioenschap. Gezien het zeer competitieve pakket van de RB19, zorgde de renstal uit Milton Keynes dan ook voor verbazing toen bleek dat men de RB20 toch voor een radicaal ander concept is gegaan.

Stella onder de indruk van RB20

De Oostenrijkse grootmacht heeft gekozen voor verticale sidepods en een bijzonder smalle achterkant, een idee dat veel weg heeft van het de afgelopen twee jaar mislukte zero sidepod concept van Mercedes. "Toen ik de auto zag, dacht ik: 'Wow, ze waren absoluut moedig in het aanpassen van een aantal vormen die de auto vorig jaar zo succesvol maakte", wordt Stella geciteerd door Motorsport.com.

Voordeel Red Bull

De Italiaan vervolgt: "Ik denk dat omdat ze vorig jaar zo'n voordeel hadden, ze het vertrouwen hebben gehad om qua tijdlijn een aantal risico's te nemen, want je kan deze risico's vroeg nemen en kijken hoe het uitpakt. Wat ik wel wil zeggen, is dat er weliswaar sprake is van innovatie, maar dat we macroscopisch kunnen zien dat er veel millimeters zitten in de regelgeving."