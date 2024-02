De hele soap rondom Christian Horner heeft deze week natuurlijk ook de nodige vragen en meningen in de paddock opgeroepen. Ook McLaren-CEO Zak Brown, die de laatste tijd ook behoorlijk vocaal is over de Red Bull/Racing Bulls-samenwerking, laat weten wat hij van de hele zaak vindt.

De Formule 1 is op dit moment in de ban van wat er allemaal aan de hand is bij het team van Red Bull Racing. Horner wordt sinds twee weken geleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het team van Red Bull Racing is een onderzoek gestart om uit te zoeken of er daadwerkelijk meer aan de hand is. Inmiddels loopt het onderzoek binnen het team en is de bom ontploft. Er wordt van alles gezegd en geschreven. Zo zou het volgens sommige bronnen om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan, terwijl dat volgens andere kanalen weer niet zo is.

Ontzettend serieus

Vanzelfsprekend krijgen veel coureurs en met name teambazen deze dagen ook vragen over wat zij precies vinden van de hele situatie binnen Red Bull. McLaren-CEO Brown laat zich in navolging van onder meer Toto Wolff ook uit over de zaak: "Nou, de beschuldigingen zijn ontzettend serieus. McLaren houdt alle mannen en vrouwen binnen McLaren aan een zo hoog mogelijke standaard. Zaken als diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit zijn extreem belangrijk voor ons, onze partners en iedereen in de Formule 1", citeert Motorsportweek de McLaren-voorman.

Deze krantenkoppen niet nodig

Hij vervolgt: "Red Bull, zo blijkt, een onderzoek gelanceerd. We hopen vooral dat het op een zeer transparante manier wordt behandeld, net zoals de FIA en Formule 1 hebben gezegd, en dat moet snel gebeuren. Ik geloof niet dat dit de krantenkoppen zijn die de Formule 1 nodig heeft op dit moment. Het is dus belangrijk dat het zo transparant mogelijk wordt behandeld. Er mag geen twijfel bestaan over de helderheid van het onderzoek, wat de uitkomst ook is."