Charles Leclerc rijdt dit seizoen nog met Carlos Sainz aan zijn zijde, maar mag volgend seizoen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton verwelkomen bij het team. De Monegask geeft aan dat hij al een tijdje wist van de gesprekken en kijkt uit naar de samenwerking met de Brit.

Enkele weken geleden sloeg het nieuws rondom Hamilton zijn vertrek naar Ferrari als donderslag bij heldere hemel in. Lange tijd leek de man uit Stevenage zijn loopbaan bij het team van Mercedes, waar hij inmiddels alweer sinds 2014 actief is, af te gaan sluiten. Tóch activeerde de Brit een clausule in zijn in 2023 ondertekende contract, waardoor hij na dit jaar zijn weg naar buiten kan vinden. Vervolgens zette hij zijn krabbel onder een contract voor meerdere jaren bij het team van Ferrari. Met de Italiaanse renstal hoopt hij nog één keer voor zijn felbegeerde achtste wereldtitel te gaan.

Respect voor Sainz

Daarvoor moet hij sowieso zien af te rekenen met Leclerc, de man waar het hele Ferrari-team op dit moment omheen gebouwd lijkt te zijn. De man uit Monte Carlo krijgt van Viaplay in Bahrein natuurlijk de vraag hoe hij kijkt naar zijn aanstaande teamgenoot en de hele aanloop naar de aankondiging van de transfer: "Ik heb het er niet te veel over gehad. Uit respect voor Carlos [Sainz] waar ik nog één jaar mee heb en veel races mee samen heb gereden en waar ik dit jaar goed mee wil eindigen. Daar zijn we volledig voor gemotiveerd."

Leclerc wist er al even van

Leclerc geeft toe dat hij al een tijdje wist over de plannen van zijn team: "Aan de andere kant was daar het nieuws over Lewis, dat is een geweldige kans voor het team. Ik wist natuurlijk al een behoorlijke tijd dat erover gesproken werd. Niet dat het al rond was, maar dat erover gepraat werd." Vervolgens blikt hij alvast even vooruit op 2024: "Het is een geweldige kans. Hij is de meest succesvolle coureur in de Formule 1 aller tijden. Het wordt geweldig om hem in dezelfde auto te hebben als waar ik in rij", besluit de Ferrari-coureur.