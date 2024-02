Fernando Alonso (42) heeft goede hoop in 2024 een nieuwe sprong te kunnen maken met het Formule 1-team van Aston Martin. Volgens de tweevoudig wereldkampioen is de nieuwe AMR24-auto een stap vooruit ten opzichte van de bolide van vorig jaar. Met name qua doorontwikkeling ligt er nu een beter plan, zo onthult de Spanjaard.

Vorig jaar begon het seizoen florissant voor het team van Aston Martin. Alonso mocht regelmatig op het podium plaatsnemen en zelfs heel even werd er gedacht aan een titelstrijd met Max Verstappen. Die hoop vervloog echter al snel, toen bleek dat Aston Martin de doorontwikkeling van haar auto niet goed voor mekaar had. Ze gleden steeds verder weg en zagen andere teams, waaronder McLaren, aan hen voorbijgaan. Komend jaar moet het echter anders zijn, zo stelt Alonso. Volgens hem ligt er nu een veel beter plan klaar om de auto gedurende het jaar verder te verbeteren.

Artikel gaat verder onder video

Alonso hoopt op betere ontwikkeling in 2024

Alonso heeft vertrouwen in de auto voor het 2024-seizoen. "Anders had ik de afgelopen twee maanden niet kunnen slapen! Ik denk dat we heel wat geprobeerd en veranderd hebben om zo de problemen die we met de auto hebben te begrijpen. We hebben het ontwikkelingstraject voor dit jaar al uitgedacht", zo stelt hij in gesprek met Motorsport.com. "Ik denk dat we heel wat dingen door hebben. Met de auto van dit jaar willen we de zwakke punten in de ontwikkeling van vorig jaar verbeteren. We hadden het een paar keer fout en dat zagen we te laat. Die kennis en lessen kunnen we hopelijk meenemen naar de ontwikkeling van de 2024-auto."

OOK INTERESSANT: Marko over concurrentie Red Bull: "Begrijp niet helemaal wat ze vandaag gedaan hebben"

AMR24 is "een goede stap" volgens Alonso

Volgens de Spanjaard heeft zijn team afgelopen winter "een goede stap gezet". Gisteren maakte Alonso voor het eerst serieus kennis met de AMR24, toen hij op het Bahrain International Circuit 77 ronden wist af te leggen met een piekrondetijd van 1:33.385. Ook deze ochtend zit de tweevoudig wereldkampioen weer achter het stuur van zijn nieuwe auto.