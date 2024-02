Hoewel de FIA en de FOM eerder hebben benadrukt dat ze hopen dat het onderzoek naar Christian Horner snel wordt afgerond, legt Helmut Marko bij ServusTV uit dat Red Bull vooral niet overhaast te werk moet gaan en vooral zorgvuldigheid de boventoon moet laten voeren.

De teambaas van Red Bull Racing wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, zo wist De Telegraaf als eerst te melden. Horner werd begin februari urenlang ondervraagd naar de beschuldigingen en de hoofdpersonen houden, logischerwijs, de kaken stijf op elkaar over de inhoud. Het onderzoek speelt weliswaar op de achtergrond een rol, maar zorgt ervoor dat er nog altijd een donkere wolk boven het team hangt.

Horner 'gewoon' in volle voorbereiding

Horner gaf zelf tijdens de presentatie van de RB20 al aan dat hij alle beschuldigingen ontkent en is voornemens om 'gewoon' als teambaas te fungeren. De vijftigjarige teambaas was daarom ook tijdens de launch te zien en zal dinsdag afreizen naar Bahrein.

Zorgvuldigheid boven snelheid

Marko verdedigt de looptijd van het onderzoek van het Oostenrijkse blikjesbedrijf: "Hoe sneller er een resultaat is, hoe beter, want door de lange duur ontstaan er natuurlijk geruchten en andere verhalen. Maar ik denk dat Red Bull heel goed heeft gereageerd in deze zaak. De lange duur van dit onderzoek is niet hun schuld. Ze doen hun best om een eerlijk onderzoek te [laten] uitvoeren en vervolgens dienovereenkomstig te reageren."