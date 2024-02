Voor Sergio Pérez is het duidelijk wat hij in 2024 moet gaan doen: een heel jaar lang knokken met teamgenoot Max Verstappen om de wereldtitel. De Mexicaan begon daar vorig jaar ook mee, maar kon dat niet het hele jaar volhouden. Dit seizoen wil hij vooral consistent blijven, zo vertelt hij bij Sky Sports F1.

Checo gaat in 2024 beginnen aan zijn vierde seizoen bij Red Bull Racing en tevens zijn laatste contractjaar. De Mexicaan is de beste nummer twee sinds jaren, toch is er veel te doen om het zitje van Pérez. Daniel Ricciardo heeft zijn zinnen erop gezet en onlangs kwam ook de naam van Alexander Albon voorbij. Toch heeft Pérez de beste papieren in handen voor een contractverlenging, hij zit nu eenmaal in de RB20.

Artikel gaat verder onder video

'Ga mijn eigen ding doen'

Op cruciale momenten maakte Pérez in 2023 soms een foutje en dat moet eruit, zo legt hij uit. "Ik ga gewoon mijn eigen ding doen, zoals ik eigenlijk altijd wel heb gedaan. Ik moet me op de juiste dingen gaan focussen met mijn team. Ik denk dat we een goed doel voor ons hebben liggen; we moeten blijven ontwikkelen als team en vooral progressie blijven tonen."

'Max is in topvorm

In 2023 wist Pérez uiteindelijk als vicekampioen het jaar af te sluiten en als hij het dit jaar beter wil gaan doen, dan moet hij dus kampioen worden. "Het is een grote stap. Ik denk dat Max in topvorm verkeerd en daarom wordt het lastig om hem te verslaan, maar we moeten onszelf zeker gaan verbeteren ten opzichte van vorig jaar. Hopelijk lukt dat."