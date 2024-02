Enkelvoudig racewinnaar Pierre Gasly juicht het nieuwe sprinformat toe. In zijn ogen laat het nieuwe format iets meer gesleutel toe, waardoor de monteurs hun kwaliteiten kunnen laten zien.

De indeling van het sprintweekend was een heet hangijzer binnen de sport. Voor dit seizoen is er weer een aanpassing voorgesteld, die op 28 februari pas van kracht kan worden gemaakt. De opzet is dat op vrijdag de eerste vrije training wordt gereden, gevolgd door de Sprint Shootout. Op zaterdag wordt dan de Sprintrace verreden en later die dag zal de kwalificatie voor de hoofdrace plaatsvinden. Zondag blijft hetzelfde, want dan is het tijd voor de Grand Prix.

Artikel gaat verder onder video

Monteurs kunnen veel meer

Tussen de sprintrace en de kwalificatie zou er een extra parc ferme-moment zijn, waardoor de teams kunnen sleutelen aan de auto's. "Ik vind dat geweldig. Ik denk dat dat zeker ontbrak. Vorig jaar hadden we op vrijdagmiddag geweldige, briljante, geniale jongens die het verboden waren iets aan te raken", zo legt hij bij Motorsport.com uit over de monteur. Met de mogelijkheid om de auto aan te passen na de sprintrace, worden de monteurs optimaal benut. "Daar worden ze voor betaald, daarom zijn ze de beste. Het was een beetje triest, want ze hebben veel meer te bieden dan alleen een of twee klikken op de voorklep en de bandenspanning."

'Juiste verandering

Gasly geeft daarnaast toe dat er de afgelopen jaren toch wel wat frustraties bij monteurs aanwezig waren over het format. Zij zagen namelijk waar de auto's vaak in tekort schoten, maar mochten dat simpelweg niet meer aanpassen. "Als je je realiseert dat je het weekend niet met de beste set-up bent begonnen, was je reactietijd extreem klein. Dus ik denk dat het als sport absoluut de juiste verandering was."